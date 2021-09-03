Ghi bàn ở phút thứ 3, tuyển Việt Nam nhận kết quả bất ngờ trước Saudi Arabia

Kết quả khiến nhiều khán giả hâm mộ bóng đá Việt Nam hơi tiếc nhưng cũng tự hào vì các cầu thủ thi đấu quá xuất sắc.
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Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu được dự đoán đầy khó khăn với đối thủ Saudi Arabia tại vòng loại thứ 3 của World Cup 2022 vào rạng sáng ngày 3/9. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy đến ngay ở phút thứ 3.
Trước đối thủ được đánh giá tốt hơn và có lợi thế sân nhà, huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo dành sự tập trung cho mặt trận phòng ngự. Điều bất ngờ, tuyển Việt Nam đã làm được nhiều hơn thế.
Ngay phút thứ 3, hàng thủ Saudi Arabia mắc lỗi sau đường căng ngang của Văn Thanh. Cầu thủ Quang Hải nhận bóng ở vị trí trống trải trước khu vực cấm địa. Anh tung cú sút chéo góc khiến thủ môn Al Owais chỉ biết bay người trong vô vọng. Tuyển Việt Nam đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng và rời sân với lợi thế dẫn trước 1-0 sau khi hiệp 1 khép lại.
Tuy nhiên bước ngoặt ở phút 51 khi cầu thủ mang áo số 7 Alfaraj dứt điểm cận thành. Duy Mạnh lấy người cản phá. Bóng đập đùi cầu thủ số 2 nảy lên tay. Ban đầu, ông Ilgiz Tantashev không cắt còi nhưng sau khi tham khảo VAR, vị vua áo đen thay đổi quyết định. Ông rút thẻ vàng thứ 2 cho Duy Mạnh, đồng thời cho đội chủ nhà hưởng 11m.
Sang hiệp 2, HLV Herve Renard thúc giục học trò tăng cường sức ép lên hàng thủ Việt Nam. Dàn cầu thủ từng dự World Cup 2018 của Saudi Arabia cho thấy ưu thế về thể hình và tốc độ. Thế trận dần vượt qua tầm kiểm soát của các chàng trai áo đỏ. Hai tấm thẻ vàng liên tiếp ở phút 51 và 54 của Duy Mạnh trở thành bước ngoặt xoay chuyển kết quả trận đấu.
Phút 68, chừng gần 10 phút sau khi Ả Rập Xê Út có bàn thắng gỡ hòa trên chấm phạt đền. Sau pha phối hợp tấn công nhanh bên cánh phải, Yasir Al Shahrani băng vào đón đường chuyền bổng rồi đánh đầu dũng mạnh đánh bại Tấn Trường. Tới phút 79, Saudi Arabia hưởng quả 11m thứ 2. Lần này, trọng tài thổi phạt Quế Ngọc Hải. Đội bạn tiếp tục thành công và ấn định tỷ số 3-1.
Đội hình ra sân
Saudi Arabia: Alowais, Alghannam, Alamri, Madu, Akhahrani, Otayf, Almalki, Almuwallad, Alfaraj, Aldawsari, Alshehri.
Việt Nam: Tấn Trường, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Tuấn Anh, Hoàng Đức, Thành Chung, Văn Thanh, Quang Hải, Văn Đức, Tiến Linh.
Ảnh: Tổng hợp