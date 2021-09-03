Ghi bàn ở phút thứ 3, tuyển Việt Nam nhận kết quả bất ngờ trước Saudi Arabia

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu được dự đoán đầy khó khăn với đối thủ Saudi Arabia tại vòng loại thứ 3 của World Cup 2022 vào rạng sáng ngày 3/9. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy đến ngay ở phút thứ 3.

Trước đối thủ được đánh giá tốt hơn và có lợi thế sân nhà, huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo dành sự tập trung cho mặt trận phòng ngự. Điều bất ngờ, tuyển Việt Nam đã làm được nhiều hơn thế.