'Việt Nam sẽ thắng Trung Quốc' - cổ động viên Đông Nam Á khẳng định

Tin tức giải trí 07/10/2021 09:22

Trước thềm trận đấu Việt Nam - Trung Quốc tại bảng B trong khuôn khổ vòng loại cuối cùng World Cup 2022 diễn ra lúc 0h ngày 8-10, cổ động viên ở khu vực Đông Nam Á đều đồng loạt ủng hộ đội tuyển Việt Nam.

Khi mọi sự quan tâm lúc này đều đổ dồn vào trận đấu vòng loại World Cup 2022 giữa Việt Nam - Trung Quốc sẽ diễn ra vào 0 giờ ngày 8/10, trang Facebook Asean Football đã mở một cuộc thăm dò công khai với nội dung: "Việt Nam có thể đánh bại Trung Quốc lần đầu tiên hay không?".

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Bức ảnh so sánh đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc - Ảnh: Facebook Asean Football

Dưới phần bình luận của bài đăng có rất nhiều bình luận của cổ động viên Đông Nam Á, đa phần đều nhận định rằng đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng. Nhiều người còn gửi lời chúc và sự ủng hộ của mình đến Việt Nam.

Một cổ động viên đến từ Campuchia viết: "Chúc Việt Nam may mắn, tôi hy vọng bạn sẽ giành chiến thắng ở trận đấu này".

Còn một cư dân mạng đến từ Thái Lan đã để lại bình luận: "Việt Nam chắc chắn sẽ đánh bại Trung Quốc".

Một tài khoản từ Indonesia thì lại nhắn nhủ: "Tôi đến từ Indonesia và sẽ ủng hộ Việt Nam hết mình".

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Một số bình luận của cư dân mạng Đông Nam Á - Ảnh: Chụp màn hình

Và còn rất nhiều bình luận khác như:

- "Tôi hy vọng Việt Nam giành chiến thắng vì chúng ta là ASEAN!"

- "Hy vọng tất cả những điều tốt nhất cho người anh em Đông Nam Á, Việt Nam sẽ thắng Trung Quốc"

- "Theo tôi thấy, Việt Nam có nhiều cơ hội hơn để chiến thắng"

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Từ khóa:   Đội tuyển quốc gia Việt Nam vòng loại World Cup 2022 Việt Nam - Trung Quốc

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