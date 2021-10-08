Nghiệt ngã những phút cuối: Lí do gì cầu thủ Việt Nam khóc nức nở khiến fan xót xa

Tin tức giải trí 08/10/2021 08:27

Nhìn các cầu thủ Việt Nam khóc mà tim người hâm mộ đau nhói.

Rạng sáng 8/10, Trung Quốc và Việt Nam chạm trán tại bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Được đánh giá cao hơn, Trung Quốc không ngần ngại đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội bóng dưới quyền HLV Li Tie pressing khắp mặt sân, sử dụng nhiều miếng đánh thọc sâu xuống đáy biên rồi trả ngược lại vào vòng cấm khiến hàng thủ Việt Nam đôi chút lúng túng.

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Nghiệt ngã những phút cuối: Lí do gì cầu thủ Việt Nam khóc nức nở khiến fan xót xa - Ảnh 2Nghiệt ngã những phút cuối: Lí do gì cầu thủ Việt Nam khóc nức nở khiến fan xót xa - Ảnh 3

Những giọt nước mắt đã rơi sau trận đấu. Nhưng không sao, chúng ta thua trong vinh quang

Kết thúc hiệp 1 với tỉ số hòa không bàn thắng, cả hai đội đặt quyết tâm có bàn thắng mở tỉ số ngay khi hiệp 2 vừa bắt đầu. Và thật cay đắng, ĐT Trung Quốc là đội bóng đã có cho mình 2 bàn thắng vào lưới Tấn Trường nhờ những pha lập công của Wu Lei và Zhang Yuning.

Trong bối cảnh cực kỳ khó khăn, ĐT Việt Nam đã trở lại một cách thật khó tin. Câu chuyện cổ tích được bắt đầu bằng pha rút ngắn tỉ số do công của Hồ Tấn Tài ở phút thứ 80. Ở tình huống này, Hoàng Đức phất đường bóng dài từ giữa sân vào khu cấm địa cho Hồ Tấn Tài. Hậu vệ phải mới vào sân khống chế hai nhịp bằng chân phải rồi vung chân trái dứt điểm đẳng cấp, hạ gục thủ môn Yan Junling.

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Thanh Bình mắc lỗi trong 2 bàn thủng lưới 

10 phút sau, đến lượt Tiến Linh thoát xuống xé lưới Trung Quốc đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Đáng tiếc, niềm vui của thầy trò ông Park chỉ kéo dài được 5 phút trước khi Wu Lei một lần nữa chiếm khoảng trống đem về bàn thắng ấn định thắng lợi 3-2 cho Trung Quốc. Với trận thua này, tuyển Việt Nam đã tụt xuống vị trí cuối cùng bảng B khi chưa có điểm nào sau 3 trận.

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Khán giả có chút tiếc nuối tuy nhiên chúng ta đã có một trận cầu quá hay

Kết thúc trận đấu, các cầu thủ vô cùng buồn bã. Nhìn gương mặt hơi thất vọng và những giọt nước mắt của Duy Mạnh cùng đồng đội khiến fan xót xa. Lí do cầu thủ nào cũng xúc động đơn giản có lẽ là các cầu thủ thương khán giả đã hết mình ủng hộ, nên họ cảm thấy chưa thật sự hài lòng với kết quả chung cuộc. Dù thế nào thì chúng ta đã có một trận cầu hay và màn lội ngược dòng kinh điển. Khán giả có quyền tự tin vào tương lai của nền bóng đá Việt Nam.

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Thầy Park chia sẻ sau trận đấu

Phát biểu sau trận đấu, thầy Park vô cùng tiếc nuối vì không giành được 1 điểm trước Trung Quốc: “Thật đáng tiếc khi tuyển Việt Nam để thua ở những phút bù giờ. Tôi cũng rất tiếc khi thay hậu vệ quá sớm. Đó là sai lầm của chúng tôi. Tuy nhiên, cầu thủ của tôi đã có một trận đấu chơi hết sức. Họ đã làm tất cả để có thể giành kết quả tốt. Quan trọng là tuyển Việt Nam đã không từ bỏ”.

Ảnh: Tổng hợp

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