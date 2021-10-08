Tiến Linh lần đầu lên tiếng sau trận thua đau của đội tuyển Việt Nam: 'Đó là bóng đá, là sự nghiệt ngã trong bóng đá'

Đội tuyển Việt Nam đã để thua Trung Quốc với tỷ số 2-3 đầy tiếc nuối. Tuy nhiên, dù thế nào, các cầu thủ nước ta cũng đã chiến đấu quả cảm và xứng đáng nhận được sự tán dương từ người hâm mộ.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc khép lại với tỷ số 2-3 đầy tiếc nuối. Mặc dù bị dẫn trước 2-0, nhưng Việt Nam đã gỡ hoà nhờ công của Hồ Tấn Tài ở phút thứ 80 và Tiến Linh ở phút thứ 90. Tuy nhiên, ở phút bù giờ cuối cùng, Trung Quốc đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-2.

Theo Tuổi Trẻ, tiền đạo Tiến Linh đã có những chia sẻ sau trận đấu về bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 90. Anh cho biết sau khi ghi bàn cảm thất rất vui vì đã giải tỏa áp lực cho bản thân và cả đội tuy nhiên, đến cuối cùng, may măn đã không mỉn cười với đổi tuyển Việt Nam.

"Khi tôi ghi bàn ở phút 90, cảm xúc rất vui. Bàn thắng đã giải tỏa áp lực cho tôi và toàn đội khi gỡ hòa thành công. Trong đầu tôi đã nghĩ tới việc giữ lại được một điểm và nếu may mắn hơn có thể giành 3 điểm. Nhưng cuối cùng chúng tôi không may mắn và đánh mất trận hòa đáng tiếc" - Tiến Linh chia sẻ.

Tiến Linh gỡ hòa 2-2 ở phút 90 nhưng tuyển Việt Nam đã không giữ được kết quả - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo Đất Việt, tiền đạo sinh năm 1997 cho biết cảm thấy tiếc nuối khi không thể giữ được kết quả trong những giây phút cuối cùng nhưng "đó là bóng đá", đồng thời anh cũng bày tỏ hy vọng đội sẽ chơi tốt hơn và có kết quả thuận lợi hơn ở những trận sau.

"Đó là bóng đá, là sự nghiệt ngã trong bóng đá. Trận đấu này thật sự rất khó khăn. Tôi cuối cùng cũng có bàn thắng ở phút 90 chứng tỏ nỗ lực của tuyển Việt Nam. Rất tiếc là không giữ được 1 điểm quý giá. Hy vọng chúng tôi sẽ chơi tốt hơn ở những trận tới, có kết quả thuận lợi hơn" - Tiến Linh chia sẻ.

Việt Nam đã trải qua 3 trận đấu đầu tiên ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á và chưa ghi được điểm nào, tụt xuống vị trí cuối bảng B. Tuyển Trung Quốc đứng hạng 5 với 3 điểm.

Ngày 12/10 tới đây, tuyển Việt Nam làm khách trước Oman. Tuyển Trung Quốc làm khách trước Saudi Arabia.

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