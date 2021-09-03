Trang chủ AFC chỉ ra lý do Duy Mạnh phải nhận thẻ đỏ 'cay đắng'

Trong trận đấu gặp Ả Rập Xê Út vào rạng sáng nay, người hâm mộ đã vô cùng bàng hoàng khi cầu thủ Duy Mạnh của đội tuyển Việt Nam đã nhận 2 thẻ vàng liên tiếp và bị truất quyền thi đấu. Trang chủ AFC (LĐBĐ châu Á) mới đây đã chỉ ra nguyên nhân cho sự việc mang tính tiếc nuối này.

Rạng sáng nay, cầu thủ Duy Mạnh đã phải nhận 2 thẻ vàng liên tục trong trận gặp Ả Rập Xê Út chỉ trong ít phút khiến người hâm mộ bàng hoàng. Nam cầu thủ buộc phải rời sân khiến cục diện trận đấu hoàn toàn thay đổi.

Trên trang chủ AFC (LĐBĐ châu Á), 2 tấm thẻ vàng của Duy Mạnh được liệt kê với các lỗi riêng biệt. Đầu tiên là ở phút 49, tấm thẻ được ghi nhận với lỗi "bất đồng quan điểm" với trọng tài. Theo đó, nam cầu thủ đã có hành động bày tỏ sự phản đối quá mức trước quyết định từ trọng tài nên bị nhận thẻ cảnh cáo.

Thẻ vàng đầu tiên của Duy Mạnh ở phút 49 - Ảnh: Internet

Một hình ảnh khác được cho là dẫn đến tấm thẻ vàng đầu tiên của Duy Mạnh. Ở pha bóng này, Duy Mạnh đã ngăn chặn cầu thủ Ả Rập Xê Út nhưng trọng tài không dừng bóng mà cho đội chủ nhà hưởng lợi thế Ảnh: Internet

Tuy nhiên, tình huống trọng tài Ilgiz Tantashev phạt thẻ vàng đầu tiên cho Duy Mạnh đã không xuất hiện trên truyền hình. Theo diễn biến thời gian mà AFC đăng tải, thẻ vàng này còn đến trước cả tình huống dẫn tới quả penalty (phút 50).

Còn thể vàng thứ Hai xuất hiện sau khi trọng tài quan sát pha bóng chạm tay của Duy Mạnh trên màn hình VAR (phút 54).

Thẻ vàng thứ hai đến ở phút 54 - Ảnh: Internet

Theo đó, bóng đã đập vào đùi Duy Mạnh rồi mới bật lên cánh tay. Song có vẻ như ông Ilgiz Tantashev cho rằng cánh tay dang ra của trung vệ đội tuyển Việt Nam đã làm cơ thể "mở rộng không tự nhiên" nên quyết định thổi phạt.

Tthẻ đỏ cho Duy Mạnh - Ảnh: Internet

Kết quả trận đấu rạng sáng nay là 3-1 nghiêng về cho đội bạn. Người hâm mộ Việt Nam nuối tiếc và tin rằng nếu như Duy Mạnh không ra sân, mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều.

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