Ông xã quốc dân trong làng bóng đá: Messi gọi điện ngay phút mốt để khoe vợ khi giành cup Copa America 2021

Tin tức giải trí 12/07/2021 10:04

Mới đây, Argentina đánh bại Brazil và giành chiến thắng thuyết phục tại chung kết Copa America 2021. Sau trận đấu, người hâm mộ ngỡ ngàng khi thấy hành động này của Messi ngay trên sân cỏ.

Vào sáng 11/7 (theo giờ Hà Nội), Argentina đánh bại Brazil 1-0 trong trận chung kết Copa America 2021 nhờ màn ghi bàn duy nhất của Di Maria ở phút 22. Có thể nói, đây là trận đấu nhiều cảm xúc của siêu sao người Argentina - Messi khi tiếng còi kết thúc mãn cuộc vang lên, người ta thấy anh gục xuống sân cỏ và bắt đầu khóc vì hạnh phúc. Argentina đã phải chờ đợi nhiều năm để có thể vô địch giải đấu châu lục này.

Ngay sau lễ nhận giải, Messi đã có hành động khiến bao người ngỡ ngàng. Anh đã gọi điện facetime cho bà xã Antonella Roccuzzo và các con đang ở quê nhà Argentina để khoe tấm huy chương vàng. Nam cầu thủ nắm chặt tay, liên tiếp hô “Tiến lên, tiến lên nào” trong hạnh phúc. Qua màn hình điện thoại, vợ anh cũng không giấu nổi xúc động, liên tục hò hét cùng chồng.

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Messi gọi điện cho vợ - Ảnh: Chụp màn hình

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Sau đó, bà xã của Messi đã đăng tải tấm ảnh facetime với chồng lên trang cá nhân. Vì tình hình dịch bệnh, cô không thể tới Brazil cổ vũ cho chồng trong trận đấu quan trọng nhất Copa America. Tuy nhiên, cô vẫn mặc áo đội tuyển Argentina để cổ vũ cho chồng mình thông qua màn hình tivi.

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Bà xã Messi đăng ảnh facetime với chồng lên trang cá nhân - Ảnh: Instagram

Chưa hết, Messi thậm chí ngồi bệt xuống sân cỏ để gọi điện cho ông Jorge - bố anh. Rõ ràng, gia đình rất quan trọng với nam cầu thủ và anh muốn chia sẻ một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mình với những người thân yêu.

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Sau đó anh gọi tiếp cho bố mình - Ảnh: Internet

Được biết, sau 4 thất bại ở chung kết Copa America (3 lần) và World Cup (1 lần) trước đó, cuối cùng Messi cũng có được danh hiệu đầu tiên với tuyển Argentina. Đây là giải đấu thành công lớn của Messi. Tiền đạo 34 tuổi đã đóng góp 4 bàn thắng và 5 đường kiến tạo thành bàn cho đội tuyển Argentina. Điều đó giúp anh nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất Copa America 2021.

Trên tờ Ole (Argentina), Di Maria đã tiết lộ Messi đã nói lời cảm ơn tới mình. Anh chia sẻ: "Messi đã cảm ơn tôi. Tôi cảm ơn lại anh ấy. Việc giành chức vô địch cùng Messi là trải nghiệm mà tôi không thể nào quên được. Messi nói rằng cuối cùng chúng tôi có thể làm được sau nhiều thất bại trong quá khứ. Chúng tôi tới đây để vô địch và đã làm được điều đó".

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Argentina đánh bại Brazil 1-0 trong trận chung kết Copa America 2021 - Ảnh: Internet

Rạng sáng ngày 12/7 (giờ Hà Nội), tuyển Argentina trở về quê nhà sau chiến công tại Copa America 2021. Goal phiên bản tiếng Tây Ban Nha đăng tải đoạn video Messi được gặp lại Antonella Roccuzzo ở sân bay.

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Messi và vợ sáng nay tại sân bay - Ảnh: Internet

Antonella chạy đến ôm chầm lấy chồng đầy hạnh phúc. Cả hai không ngần ngại trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm trước sự chứng kiến của các nhân viên sân bay.

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Từ khóa:   Copa America 2021 Argentina - Brazil Messi và vợ

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