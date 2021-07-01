Phản ứng của các cầu thủ Việt Nam thế nào khi hay tin lọt vào bảng đấu 'tử thần' ở Vòng loại 3 FIFA World Cup 2022?

Tin tức giải trí 01/07/2021 16:36

Mới đây, kết quả bốc thăm bảng đấu vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á đã có. Đội tuyển Việt Nam sẽ ở bảng B cùng Trung Quốc, Úc , Nhật Bản,.. Trước tình hình trên, các cầu thủ đã chia sẻ quan điểm của mình.

14h hôm nay 1/7, LĐBĐ châu Á (AFC) đã tiến hành bốc thăm hai bảng đấu vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo đó, kết quả bốc thăm 2 bảng đấu như sau: 

Bảng A: Hàn Quốc, Iran, Syria, UAE, Iraq và Lebanon.

Bảng B: Việt Nam, Trung Quốc, Oman, Úc, Saudi Arabia và Nhật Bản.

Theo Giáo dục và Thời đại, tiền vệ Quang Hải cho biết cảm thấy rất háo hức về kết quả bốc thăm này.

“Tôi háo hức khi kết quả bốc thăm đưa tuyển Việt Nam tái ngộ Nhật Bản ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022” - Quang Hải cho biết. Đồng thời, anh cũng cho biết hy vọng sẽ lại tiếp tục cái duyên ghi bàn vào lưới đội bóng xứ Phù Tang.

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Tiền vệ Quang Hải - Ảnh: Internet

Trong khi đó, chia sẻ với Bongdaplus, tiền vệ Phạm Đức Huy cho biết: "Có lẽ đây là kết quả bốc thăm hợp lý nhất cho đội tuyển Việt Nam. Tôi không biết bác đầu trọc bốc thăm tên gì nhưng thật sự bác ý đã mang lại một tín hiệu vui cho những người yêu bóng đá Việt Nam”.

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 Tiền vệ Phạm Đức Huy - Ảnh: Internet

Lý giải về quan điểm này, Đức Hy cho biết: "So với các đối thủ ở bảng A, Việt Nam có khả năng dễ chơi hơn khi gặp những đối thủ tại bảng B. Tất nhiên, bóng đá thì chưa nói trước được điều gì nhưng tôi tin với trình độ Việt Nam hiện tại, chúng ta có thể chơi sòng phẳng được với một số đối thủ trong bảng. 

Ví dụ như Trung Quốc hay Oman. Với Oman, họ là đội đậm chất Tây Á. Cầu thủ cao to, khoẻ. Chúng ta đã có kinh nghiệm đối phó với những đội tuyển dựa vào thể lực và tầm vóc như vậy. Và rõ ràng, so sánh giữa Oman và Syria trong cùng 1 nhóm thì việc gặp Oman với Việt Nam là dễ thở hơn. Với đội tuyển Trung Quốc, tôi nghĩ không chỉ tôi, các cầu thủ mà mọi người dân Việt Nam đều muốn chúng ta gặp Trung Quốc".

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Lịch thi đấu sắp tới - Ảnh: Bongdaplus

Dự kiến, vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á bắt đầu vào ngày 2/9/2021 và kết thúc vào ngày 29/3/2022. Với thể thức thi đấu vòng tròn 2 lượt, các “Chiến binh Sao vàng” sẽ có ít nhất 10 trận tranh tài cùng các anh hào hàng đầu châu Á.

Mỗi đợt tập trung các đội sẽ đá 2 trận, cách nhau 5 ngày gồm: 2/9/2021, 7/9/2021, 7/10/2021, 12/10/2021, 11/11/2021, 16/11/2021, 27/1/2022, 1/2/2022, 24/3/2022, 29/3/2022. Trong đó, lượt trận thứ 8 diễn ra vào mùng một Tết Nhâm Dần.

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