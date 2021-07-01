Tuyển thủ Việt Nam khi về nhà: 'Ông chú' Tấn Trường tái xuất làng streamer; Văn Toàn mừng rỡ được về 'chốt đơn' áo cú ngã thần thánh

Hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung tại Sài Gòn, các cầu thủ của tuyển Việt Nam đã được trở về nhà sau bao ngày xa cách.

Ngày 30/6, các cầu thủ tuyển Việt Nam đã trở về đoàn tụ với gia đình trước khi chuẩn bị vào trận chiến mới. Ngày đầu tiên được về nhà nhưng các tuyển thủ vẫn rất chăm chỉ chia sẻ hoạt động, story trên trang cá nhân của mình. Cùng xem họ làm gì nhé:

Ngày 30/6, các cầu thủ tuyển Việt Nam đã trở về đoàn tụ với gia đình trước khi chuẩn bị vào trận chiến mới. Ngày đầu tiên được về nhà nhưng các tuyển thủ vẫn rất chăm chỉ chia sẻ hoạt động, story trên trang cá nhân của mình. Cùng xem họ làm gì nhé:

Xuân Trường đăng một câu triết lý yêu thích trên trang cá nhân của mình và thu hút đến 61 ngàn lượt yêu thích - Ảnh: Chụp màn hình

Hà Đức Chinh thông báo với người hâm mộ đã hoàn thành cách ly tập trung và được lên đường trở về nhà - Ảnh: FBNV

Quang Hải chia sẻ 'lia lịa' những bài viết về đội tuyển để lấy động lực chiến đấu chặng đường tiếp theo - Ảnh: Chụp màn hình

Đội trưởng Quế Ngọc Hải gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã yêu thương đội tuyển Việt Nam. Đồng thời, đội trưởng không quên 'cà khịa' đàn anh Tấn Trường - Ảnh: Chụp màn hình

Minh Vương gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến người hâm mộ vì đã yêu mến và ủng hộ nhiệt tình các anh em đội tuyển Việt Nam trong suốt thời gian qua - Ảnh: Chụp màn hình

Ông bố 'bỉm sữa' Văn Đức cười 'toe toét' vì đã gặp lại được vợ và con gái sau 2 tháng xa cách. Nam cầu thủ 'thở phào nhẹ nhõm' khi con gái vẫn còn nhận ra bố mà chạy lại ôm liền - Ảnh: Chụp màn hình

Ông bố 'bỉm sữa' Duy Mạnh cũng mừng rỡ không kém khi được gặp vợ và con trai. Mặc dù đi chinh chiến ở xa thế nhưng anh vẫn không quên mua quà 'xịn sò' cho vợ và con - Ảnh: Chụp màn hình

Sau cú ngã thần thánh, lượng đơn chốt áo chồng chất. Văn Toàn chính thức được trở về nhà để phụ nhân viên chốt đơn 'lia lịa' - Ảnh: Chụp màn hình

Streamer Tấn Trường tái xuất trở lại ngay sau khi về nhà như lời đã hứa từ trước. Ở nhà có đầy đủ đồ để hành nghề, hèn gì mà anh ấy làm lẹ quá! - Ảnh: Chụp màn hình

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