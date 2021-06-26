Tuyển Việt Nam thực hiện cách ly tập trung thêm 7 ngày tại khách sạn thay vì tự cách ly tại nơi lưu trú

VFF đã xin cho đội tuyển Việt Nam ở lại khách sạn thêm 7 ngày để cách ly tập trung thay vì phải cách ly tại nơi lưu trú. Nếu để cầu thủ về cách ly lưu trú tại nhà sẽ khó kiểm soát và việc lấy mẫu xét nghiệm vào ngày cuối cách ly lưu trú cũng sẽ khó khăn hơn.

Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, ngày 26/6, công văn của VFF xin cho đội tuyển Việt Nam thực hiện cách ly tập trung thêm 7 ngày tại khách sạn đã được Bộ Y tế chấp thuận. Điều này đồng nghĩa, các cầu thủ sẽ được tự do trở về với gia đình vào ngày 1/7.

Trước đó, theo dự kiến ban đầu, Bộ Y tế đã quyết định giảm thời hạn cách ly tập trung cho đội xuống còn 7 ngày vì các cầu thủ đã tiêm đủ 2 mũi Vaccine Covid-19. Bên cạnh đó, vào ngày đầu tiên sau khi về nước, các cầu thủ đã có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính và kết quả xét nghiệm dương tính với kháng thể với nCOV. Theo đó, tuyển Việt Nam sẽ hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/6 và sau đó, phải tự thực hiện cách ly tại nhà thêm 7 ngày.

Các tuyển thủ Việt Nam lạc quan nhưng cũng kém vui không ít vì phải cách ly dài ngày. Tuy nhiên, đây là thủ tục cần thiết để phòng tránh Covid-19 - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Tuy nhiên, do dịch tại TPHCM đang bùng dịch, kết quả xét nghiệm của đội bị trả về chậm hơn ba ngày so với thông báo được phép rời khách sạn cách ly tập trung mà đội tuyển chỉ còn thêm bốn ngày để hoàn thành cách ly tại nơi lưu trú. Vì vậy, VFF đã xin cho đội ở lại khách sạn đang đóng quân tại quận 7, TP HCM để Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) dễ kiểm soát. Vì còn thời gian ngắn, nếu để cầu thủ về cách ly lưu trú tại nhà sẽ mất thời gian thẩm định nơi lưu trú và khó kiểm soát, việc lấy mẫu xét nghiệm thêm một lần vào ngày cuối cách ly lưu trú cũng sẽ khó khăn hơn.

Tuyển Việt Nam kết thúc vòng loại thứ hai với vị trí thứ hai bảng G, có 17 điểm và giành được tấm vé để bước vào vòng loại thứ 3 tranh tài cùng một trong các đội đối thủ là Syria, Australia, Iran, Saudi Arabia, Nhật Bản, UAE, Hàn Quốc, Trung Quốc, Iraq, Oman và Lebanon để tranh 4,5 suất dự World Cup 2022 tại Qatar. Lễ bốc thăm phân bảng diễn ra vào ngày 1/7 và các đội dự kiến thi đấu từ tháng 9/2021 tới tháng 3/2022.

Sự cố bất ngờ khiến tuyển Việt Nam chưa thể về nhà sau 7 ngày cách ly, người thân lầm lũi ra về sau nhiều giờ chờ đợi Theo thông báo trước đó, đội tuyển Việt Nam sẽ kết thúc 7 ngày cách ly tập trung và trở về theo dõi tại nhà vào ngày 24/6. Tuy nhiên, vì một số lý do đã khiến thầy trò HLV Park Hang-seo chưa thể về với gia đình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuyen-viet-nam-thuc-hien-cach-ly-tap-trung-them-7-ngay-tai-khach-san-thay-vi-tu-cach-ly-tai-noi-luu-tru-410187.html