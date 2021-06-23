Lộ 'ảnh nóng' của một cầu thủ tuyển Việt Nam với bạn gái giữa lúc đang cách ly khiến cộng đồng 'hừng hực'

Tin tức giải trí 23/06/2021 07:51

Mới đây, một cầu thủ của đội tuyển Việt Nam trong thời gian cách ly đã đăng tải một bức ảnh cực nóng cùng bạn gái lên story cá nhân cùng dòng chữ gây choáng.

Đội tuyển Việt Nam vừa trở về sau trận đấu với UAE, hiện các cầu thủ đang được cách ly tại một khách sạn thuộc Quận 7, TP.HCM để phòng Covid-19 theo quy định của pháp luật. Trong suốt quá trình 7 ngày cách ly, các chàng trai đã không ít lần khuấy đảo cộng đồng mạng với những màn "tấu hài" cực đỉnh như thủ môn Tấn Trường livestream "bóc phốt" Công Phượng hay cả hội kéo nhau "khoe múi" đốn tim chị em. 

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Đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Internet

Mới đây, một thành viên trong đội lại tiếp tục khiến khán giả  "lao đao" khi đăng ảnh cực nóng cùng bạn gái, người đó không ai khác là nam trung vệ Thành Chung. Cụ thể, bức ảnh được Thành Chung đăng trên story ghi lại cảnh nam cầu thủ cởi trần, khóa môi bạn gái vô cùng sexy. Kèm theo đó, chân sút Tuyên Quang không ngại bày tỏ thời tiết nắng nóng nên thèm được hôn bạn gái. Anh chàng còn tag cả tên nửa kia vào. 

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Trung vệ Thành Chung - Ảnh: Internet
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Ảnh của anh trên story 

Ngay lập tức, thông tin bạn gái của nam cầu thủ người Tuyên Quang được cư dân mạng chia sẻ triệt để. Được biết, cô gái may mắn này là N.T.U., cùng quê với Thành Chung. T.U. mang một vẻ đẹp mỏng manh, dịu dàng. Nước da trắng với những đường nét ngọt ngào trên gương mặt.

Chuyện tình cặp đôi được mọi người biết đến từ năm 2018, thời điểm này Thành Chung đang tham gia Asian Cup và SEA Games 2019. Họ gặp nhau lần đầu trong một quán cafe. Trong suốt thời gian yêu thương, bên cạnh sự quan tâm, Thành Chung thường dành cho bạn gái những lời nói ngọt ngào.

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Chân dung bạn gái Thành Chung - Ảnh: FBNV

Về nam cầu thủ Thành Chung, chân sút đến từ Tuyên Quang này sinh năm 1997. Anh trưởng thành từ lò đào tạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T và đang chơi cho Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ở vị trí trung vệ. 

Trong thời gian thi đấu tại đội trẻ Hà Nội T&T, anh để lại nhiều bàn thắng như cú đúp vào lưới U19 Sông Lam Nghệ An, bàn thắng nâng tỉ số lên 3 - 0 cho đội bóng thủ đô tại bán kết giải bóng đá U19 quốc gia 2015... Năm 2017, Thành Chung là một trong chín cầu thủ được đề cử vào danh sách cầu thủ nam xuất sắc nhất.

Ngoài thi đấu cho đơn vị chủ quản, anh cũng là cái tên sáng giá nằm trong đội tuyển quốc gia và được thầy Park chiêu mộ trong lần ra quân cho World Cup 2022 này.

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