Văn Toàn chuẩn 'anh trai hệ mặt trời' khi chưa đặt chân tới nhà nhưng quà đã 'ting ting' về thẳng tài khoản em gái

Em gái Văn Toàn gây chú ý khi đăng tải về món quà "đặc biệt" của anh trai "chủ tịch" dành tặng ngay sau khi rời khỏi khu cách ly trở về nhà.
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Ngày 30/6, Tuyển thủ Việt Nam đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung và được trở về nhà sau 2 tháng tham gia vòng loại World Cup 2022 tại Dubai. Thế nhưng vừa rời khỏi khách sạn, chân chưa được đặt tới nhà, "chủ tịch" Văn Toàn đã khiến dân tình một phen ghen tị "nóng mặt" vì tặng quà cực chất cho em gái bằng cách chuyển khoản nhẹ liền tay
Cụ thể, món quà này được em gái cầu thủ Văn Toàn chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Cô nàng đã khoe một bức hình chụp lại một đoạn chat với anh trai "chủ tịch" và không quên gắn tên anh trai vào bài viết. Trong đoạn hội thoại, cầu thủ sinh năm 1996 dặn dò em gái chuẩn bị sẵn đồ ăn ngon để "đón" anh trở về. Trong 2 tháng xa nhà, bất ngờ nhất món ăn mà Văn Toàn "thương nhớ" nhất lại là bánh mì.
Đồng thời, trong đoạn chat ngắn này, lại có thêm điều khiến fan hâm mộ chú ý hơn lại chính là hành động "yêu thương" của anh chàng Văn Toàn khi chuyển khoản cho em gái tiền tiêu vặt. Phía dưới bài viết, rất nhiều dân mạng thả bình luận "ghen tị" với em gái của Văn Toàn và bày tỏ niềm mong ước có được anh trai "tâm lý" giống nam cầu thủ.
Hiện tại, em gái Văn Toàn đang sinh sống cùng gia đình ở Hải Dương. Công việc chính là kinh doanh online và phụ giúp một phần công việc kinh doanh của anh trai. Trên trang cá nhân, cô nàng cũng thường xuyên chia sẻ, cập nhật tình hình người anh nổi tiếng của mình.