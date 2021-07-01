Văn Toàn chuẩn 'anh trai hệ mặt trời' khi chưa đặt chân tới nhà nhưng quà đã 'ting ting' về thẳng tài khoản em gái

Ngày 30/6, Tuyển thủ Việt Nam đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung và được trở về nhà sau 2 tháng tham gia vòng loại World Cup 2022 tại Dubai. Thế nhưng vừa rời khỏi khách sạn, chân chưa được đặt tới nhà, "chủ tịch" Văn Toàn đã khiến dân tình một phen ghen tị "nóng mặt" vì tặng quà cực chất cho em gái bằng cách chuyển khoản nhẹ liền tay

'Chủ tịch' Văn Toàn khiến dân tình ghen tị vì tặng quà cực chất cho em gái khi vừa rời khu cách ly - Ảnh: Internet

Cụ thể, món quà này được em gái cầu thủ Văn Toàn chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Cô nàng đã khoe một bức hình chụp lại một đoạn chat với anh trai "chủ tịch" và không quên gắn tên anh trai vào bài viết. Trong đoạn hội thoại, cầu thủ sinh năm 1996 dặn dò em gái chuẩn bị sẵn đồ ăn ngon để "đón" anh trở về. Trong 2 tháng xa nhà, bất ngờ nhất món ăn mà Văn Toàn "thương nhớ" nhất lại là bánh mì.