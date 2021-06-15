Cú ngã đẹp của Văn Toàn không phải chỉ có 4 tỷ thưởng nóng mà mang về rất nhiều tỷ

Trong trận đấu của đội tuyển Việt Nam và Malaysia, tiền đạo Văn Toàn đã gây chú ý khi có cú ngã bạc tỷ mang về cơ hội lịch sử cho bóng đá Việt Nam.
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Trong những phút cuối cùng của trận Việt Nam - Malaysia, khi tỉ số của 2 đội đang huề nhau là 1-1, Văn Toàn đã có cú đi bóng vòng 16m50 thì bị hậu vệ Brendan Gan Seng Ling cài chân trái luật khiến tiền vệ bị ngã. Ngay lập tức, trọng tài đã bắt được lỗi vi phạm đó và đội nhà nhận được quả phạt đền. Lúc này, đội trưởng Quế Ngọc Hải tiếp nối hực hiện cú sút phạt chấm 11m ấn định tỉ số 2-1 và giúp tuyển Việt Nam dành được tấm vé tiếp theo.
Cú ngã của Văn Toàn được nhận định là đúng thời điểm và còn vô cùng đẹp vì đã mở ra cánh cửa lịch sử cho đội tuyển Việt Nam. Lần đầu tiên, đội nhà lọt bảng thứ 3 vòng loại World Cup 2022. Vì vậy, ngay lập tức, sau cú ngã lịch sử, Văn Toàn còn mang về ngay khoản tiền thưởng nóng 4 tỉ đồng (2 tỉ đồng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam; 1 tỉ do Ủy ban quản lý vốn Nhà nước vận động các doanh nghiệp ủng hộ và 1 tỉ đồng từ một doanh nghiệp khác).
Ngoài ra, còn một việc buồn cười hơn từ cú ngã khiến truyền thông quốc tế gây "tranh cãi cực độ" này, Văn Toàn cũng biết tranh thủ thời cơ đang "sáng chói" đưa ra ngay một mẫu áo mới lấy cảm hứng từ cú ngã bạc tỷ của mình. Tuy nhiên, từ cú ngã này, nhiều antifan của nước bạn đã có nhiều lời lẽ công kích Văn Toàn ngập trang cá nhân với mỉa mai nam cầu thủ ngã vờ, ngã "lươn". Có lẽ, đáp trả cho những lời công kích đó, "Chủ tịch" Văn Toàn đã cho ra mắt ngay chiếc áo này ra cả thị trường quốc tế kèm thông điệp như lời khẳng định.
Ngoài ra, còn một việc buồn cười hơn từ cú ngã khiến truyền thông quốc tế gây "tranh cãi cực độ" này, Văn Toàn cũng biết tranh thủ thời cơ đang "sáng chói" đưa ra ngay một mẫu áo mới lấy cảm hứng từ cú ngã bạc tỷ của mình.
Tuy nhiên, từ cú ngã này, nhiều antifan của nước bạn đã có nhiều lời lẽ công kích Văn Toàn ngập trang cá nhân với mỉa mai nam cầu thủ ngã vờ, ngã "lươn". Có lẽ, đáp trả cho những lời công kích đó, "Chủ tịch" Văn Toàn đã cho ra mắt ngay chiếc áo này ra cả thị trường quốc tế kèm thông điệp như lời khẳng định.
Ngoài đam mê đá bóng, từ lâu, Văn Toàn đã lập thương hiệu thời trang của riêng mình mang tên VAT09. Lần này, nam tiền vệ lại nắm bắt thời cơ quá chuẩn khi cho ra mắt ngay mẫu áo với slogan bắt trends chính cú ngã của mình.
Cú ngã đó không chỉ mở ra cơ hội lịch sử cho bóng đá Việt Nam lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup mà còn mang lại số tiền khủng trong tài khoản của Văn Toàn. Bên cạnh đó, còn mang tới nguồn thu nhập kinh doanh từ mẫu áo bắt "trend" cú ngã bạc tỷ và giá trị tinh thần là niềm vui, hạnh phúc cho cả trăm triệu người hâm mộ.