Cú ngã đẹp của Văn Toàn không phải chỉ có 4 tỷ thưởng nóng mà mang về rất nhiều tỷ

Trong những phút cuối cùng của trận Việt Nam - Malaysia, khi tỉ số của 2 đội đang huề nhau là 1-1, Văn Toàn đã có cú đi bóng vòng 16m50 thì bị hậu vệ Brendan Gan Seng Ling cài chân trái luật khiến tiền vệ bị ngã. Ngay lập tức, trọng tài đã bắt được lỗi vi phạm đó và đội nhà nhận được quả phạt đền. Lúc này, đội trưởng Quế Ngọc Hải tiếp nối hực hiện cú sút phạt chấm 11m ấn định tỉ số 2-1 và giúp tuyển Việt Nam dành được tấm vé tiếp theo.

Cú ngã của Văn Toàn khi anh vừa vào sân - Ảnh chụp màn hình

Cú ngã của Văn Toàn được nhận định là đúng thời điểm và còn vô cùng đẹp vì đã mở ra cánh cửa lịch sử cho đội tuyển Việt Nam. Lần đầu tiên, đội nhà lọt bảng thứ 3 vòng loại World Cup 2022. Vì vậy, ngay lập tức, sau cú ngã lịch sử, Văn Toàn còn mang về ngay khoản tiền thưởng nóng 4 tỉ đồng (2 tỉ đồng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam; 1 tỉ do Ủy ban quản lý vốn Nhà nước vận động các doanh nghiệp ủng hộ và 1 tỉ đồng từ một doanh nghiệp khác).