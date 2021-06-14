Văn Toàn bị truyền thông Trung Quốc phong làm 'diễn viên bóng đá', sánh với với Rivaldo sau 'cú ngã 4 tỷ'

Tin tức giải trí 14/06/2021 20:52

Chưa chịu buông tha cho Văn Toàn, báo Trung Quốc còn bình luận cho rằng Văn Toàn là "diễn viên bóng đá".

Ngày 13/6, tờ Sohu (Trung Quốc) đã có bài bình luận với tiêu đề: "Vòng 40 đội: Tuyển thủ Việt Nam tạo nên cú ngã điên rồ nhất".

Theo đó, truyền thông Trung Quốc cà khịa Văn Toàn vì có "cú ngã khôn ngoan" giúp tuyển Việt Nam hưởng quả đá phạt 11m quan trọng, ấn định thắng cuộc cho thầy trò HVL họ Park. Được biết, ngay sau trận thắng, đội tuyển Việt Nam đã nhận được thưởng nóng 4 tỷ đồng. 

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Cú ngã của Văn Toàn khi anh vừa vào sân - Ảnh chụp màn hình
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Một góc chụp khác được cộng đồng 'soi' ra để minh oan cho nam tiền đạo - Ảnh: Chụp màn hình 

Cụ thể, tờ này viết: "Hôm nay, một cái tên phải được bổ sung vào danh sách những 'diễn viên bóng đá' nổi tiếng thế giới, đó chính là Nguyễn Văn Toàn của đội tuyển Việt Nam. Trong trận đấu thuộc vòng 40 đội tại vòng loại World Cup giữa tuyển Việt Nam gặp Malaysia, Văn Toàn đã ngã xuống sân mà không có bất kỳ một pha va chạm nào, dựng nên một quả phạt đền và cuối cùng Việt Nam đánh bại Malaysia 2-1"...

Được biết, sau trận đấu, Văn Toàn bị các fan Malaysia chỉ trích, tràn vào trang cá nhân để tấn công gay gắt. Chính tiền đạo đã thừa nhận mình đã bị hậu vệ đối thủ tác động. Nhiều góc chụp sau đó cũng được mổ xẻ để chứng minh được điều đó là thật.

 

Thậm chí, tờ Sohu còn viết: "Nhìn ra thế giới, chúng ta cũng từng được chứng kiến một số diễn viên giống như Văn Toàn. Có thể kể đến cả Brazil cũng có cầu thủ như đó. Đó là ngôi sao Rivaldo, khi anh đã trở thành diễn viên ở trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Khi Rivaldo chuẩn bị thực hiện cú đá phạt góc, anh bị cầu thủ Hakan Ulsan bên phía Thổ Nhĩ Kỳ đá quả bóng trúng vào đùi. Thế nhưng, Rivaldo lại ôm mặt ngã vật ra sân và tỏ ra rất đau đớn". 

Văn Toàn bị truyền thông Trung Quốc phong làm 'diễn viên bóng đá', sánh với với Rivaldo sau 'cú ngã 4 tỷ' - Ảnh 3
Sohu so sánh trường hợp của Văn Toàn với Rivaldo khi ôm mặt ngã vật ra sân và tỏ ra rất đau đớn khi bóng bị đánh vào đùi
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Các cầu thủ Việt Nam trong trận với Malaysia vừa qua - Ảnh: Sport5 

Tờ báo Trung Quốc này cũng khẳng định nếu không có cú ngã "4 tỷ" mang lại phần thắng cho Việt Nam, Việt Nam và UAE đã có cùng 15 điểm, và vì thế, thầy trò HLV Park Hang-seo có thể xếp dưới cả tuyển Trung Quốc trong danh sách các đội nhì bảng. 

Liên quan tới vụ việc, chiều ngày 13/6, trang thể thao Bharian của Malaysia đã bất ngờ đăng hình ảnh trận đấu với tiêu đề "Penalty là chính xác, không phải bàn cãi!" như một lời minh oan cho Văn Toàn. Cụ thể, sau khi xem kỹ băng hình, trang Bharian của Malaysia xác nhận trọng tài Nhật Bản Ryuji Sato đã đưa ra phán quyết chính xác khi thổi phạt hậu vệ Brendan Gan, người đã tác động khiến Văn Toàn bị té ngã trong vòng cấm địa. Theo tờ báo này, Brendan Gan bất cẩn khi phạm lỗi trong tình huống ấy. Tuy nhiên, do chỉ là sơ suất nên dù đội bạn bị thổi phạt đền nhưng nam cầu thủ không phải nhận thẻ phạt.

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Từ khóa:   Văn Toàn Tiền đạo Văn Toàn Văn Toàn bị ngã

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