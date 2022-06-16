Loạt cầu thủ nổi tiếng bỗng bị hack tài khoản, đổi toàn bộ tên facebook: dấu tick xanh vẫn không thoát

Cập nhật tin trên Người lao động cho hay, sáng 16.6, cả Nhâm Mạnh Dũng và Phan Tuấn Tài cùng đăng trạng thái trên Facebook để than phiền về việc bị đổi tên. Tài khoản của 2 cầu thủ này lần lượt bị đổi tên thành Quoc Cuong Pham và Loc Nguyen Tran Ba.

Khá bất ngờ về sự việc trên, Nhâm Mạnh Dũng lên tiếng trên trang cá nhân 'anh trai nào đổi tên Facebook em thế ạ', 'Sao đổi tên Facebook em thế ạ' Phan Tấn Tài đăng tin, Bùi Tấn Trường cho hay: 'Tối qua ngủ thấy bị đổi tên. Thức dậy đổi thật'. Theo VTC, với 3 trạng thái này, không loại trừ khả năng 3 chàng cầu thủ cùng bị một hacker tấn công tài khoản Facebook. Nhìn sơ qua có thể thấy, đặc điểm chung của việc đổi tên này là không dấu và in nghiêng, ngoài ra, các hacker không đổi thêm gì khác.

Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ ở đội tuyển quốc gia Việt Nam như thủ môn Bùi Tấn Trường hay trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng gặp phải tình trạng tương tự.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Cùng ngày với các cầu thủ, hoa hậu H'hen Niê cũng 'than trời' việc mình vừa bị hacker đổi tên nick. Thay vì tên của người đẹp H'hen Niê như bình thường, hacker đã thay đổi hoàn toàn tên họ khác biệt Thuan Nguyen Van. Với tên này, nhiều người nhầm tưởng hoa hậu là nam, chọc vui 'anh Thuận' trên trang cá nhân của cô.

Hoa hậu H'hen Niê phải kêu cứu vì tình trạng bị đổi tên của mình. Ảnh: Chụp màn hình

Bản thân người trong cuộc khá lo lắng, tuy nhiên có vẻ như các tài khoản chỉ bị đổi tên, không bị mất quyền truy cập tin nhắn, hay bị lừa đảo, đăng nhập quyền quản trị... Hiện tại, các cầu thủ và Hoa hậu H'hen Niê vẫn đùa vui với người hâm mộ trên trang cá nhân thông qua những tus chính chủ mặc dù đã bị đổi tên.

Hoa hậu H'hen Niê cũng bị đổi tên facebook chính chủ. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó ít ngày, hàng loạt ngôi sao khác như Bùi Tiến Dũng, Độ Mixi, Masew, streamer Rambo, Bomman cũng gặp sự cố tương tự. Điểm chung là tên các tài khoản này đều bị chuyển thành những ký tự nghiêng, không dấu.

Nhiều streamer bị hacker tấn công, trong đó có Độ Mixi. Ảnh: VTC.

Trong một buổi phát sóng trực tiếp, Rambo chia sẻ việc người thực hiện hành vi đổi tên Facebook đã liên hệ với anh, cho biết làm việc này vì mục đích chọc phá, gây chú ý. 'Người đó nói biết được lỗ hổng của Facebook, tìm ra email đăng ký tài khoản của mình nên đổi tên', Rambo nói.

Nhâm Mạnh Dũng và các cầu thủ đột ngột bị đổi tên. Ảnh: Internet.

Theo các chuyên gia, dù được xác nhận bằng tích xanh, tài khoản người nổi tiếng vẫn có thể bị hacker chiếm quyền kiểm soát, thay đổi thông tin nếu vô tình bị lộ các thông tin cá nhân như giấy tờ tùy thân, email cá nhân.

Ông Hà Trí, người chuyên các dịch vụ hỗ trợ Facebook chia sẻ trên Zing.vn cho biết nền tảng có lỗ hổng để kẻ gian phá hoại, đổi tên tài khoản người khác. Nếu không may để lộ ngày sinh và email đăng ký, kẻ gian có thể làm giả chứng minh nhân dân với tên Facebook muốn chỉnh sửa và gửi yêu cầu đến Meta để nền tảng này thực hiện. Ngoài ra, để làm thủ thuật này, cần tìm IP hỗ trợ phù hợp của Facebook để dễ dàng được thông qua.

Chuyên gia này cho biết các tài khoản nêu trên chỉ thay đổi tên hiển thị, không bị chiếm đoạt hay xâm nhập. Mục đích có thể là đùa vui, phá hoại, không trục lợi được gì.

Cho đến chiều 16/6, các cầu thủ và người nổi tiếng trên vẫn chưa được đổi lại tên như bình thường.