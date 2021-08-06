'Làn gió mới' làm xốn xang khắp mạng xã hội khi livestream dạy học mà 'xinh hết phần thiên hạ'

Tin tức giải trí 06/08/2021 10:58

Mới đây, dân mạng lại được phen xốn xang trước cái tên mới trong làng livestream dạy học: Cô giáo Thanh Nga!

Sau cơn sốt của cô giáo Minh Thu, mới đây, trên mạng xã hội lại dậy sóng khi bất ngờ xuất hiện cô giáo Thanh Nga livestream dạy vật lý cũng xinh đẹp, tài giỏi không kém. Thanh Nga đang được cư dân mạng săn đón trên Facebook bởi sở hữu gương mặt gây ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên cùng nụ cười toả nắng. Hiện, trên khắp các diễn đàn trên mạng xã hội, hình ảnh của Thanh Nga đang được chia sẻ với tốc độ "choáng váng".

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Hình ảnh cô giáo Thanh Nga hiện đang được chia sẻ 'rầm rộ' trên khắp các diễn đàn mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Qua tìm hiểu, được biết, Fanpage dạy học online trên Facebook của cô Thanh Nga dù chỉ mới lập từ ngày 27/7 nhưng đến nay đã có hơn 8 nghìn lượt thích trang. 

Theo thông tin của Saostar, Thanh Nga tên thật là Trần Thanh Nga, sinh năm 1998, sinh sống tại Hà Nội. Hiện tại, cô đang giảng dạy tại một ngôi trường công lập trên địa bàn thành phố. Trước đó, cô giáo trẻ đã tốt nghiệp loại Giỏi ngành Sư phạm Vật lý của trường Đại học Khoa học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.

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Thanh Nga đang được cư dân mạng săn đón trên Facebook bởi sở hữu gương mặt gây ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên cùng nụ cười toả nắng - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy, sự xuất hiện của cô giáo Thanh Nga mang một "làn gió mới" đến với cộng đồng mạng. Nhiều người cũng để lại bình luận mong mỏi đợi chờ những buổi livestream tiếp theo của cô giáo Thanh Nga vì không những được chiêm ngưỡng nhan sắc xinh đẹp mà đồng thời còn lắng nghe những bài giảng hay ho, bổ ích.

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Từ khóa:   livestream dạy học cô giáo Thanh Nga Cô giáo Minh Thu

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