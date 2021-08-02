Cô giáo dạy tiếng Anh xinh đẹp, gợi cảm sở hữu "gương mặt học sinh nhưng thân hình phụ huynh" khiến ai nấy cũng choáng vì gu ăn mặc quá bạo

Nhịp sống trẻ 02/08/2021 08:00

Cô giáo dạy Tiếng Anh gây sốt ở Đà Nẵng vì có gu ăn mặc vô cùng gợi cảm, sexy khi bị chụp ở cầu Sông Hàn (Đà Nẵng), khiến nhiều người đổ "rần rần" vì cô giáo quá đẹp.

Cô giáo dạy tiếng Anh hot nhất thời gian gần đây trên MXH có nick name là Jenny, cô nàng sinh năm 1992. Hiện tại cô đang dạy Toeic cơ bản tại trung tâm YBM, Jonggo, Seoul. Ngoài ra, cô còn là một giảng viên có nhiều kinh nghiệm dạy học bằng tiếng Anh ở nhiều trường học. Cô nổi tiếng sau khi những hình ảnh dạy học được đăng tải và chia sẻ chóng mặt trên MXH.

Cô giáo dạy tiếng Anh xinh đẹp, gợi cảm sở hữu 'gương mặt học sinh nhưng thân hình phụ huynh' khiến ai nấy cũng choáng vì gu ăn mặc quá bạo - Ảnh 1
Nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng 3 vòng quyến rũ nên cô nàng giảng viên đã thu hút nhiều trái tim của các anh chàng FA. Ảnh: Internet

Cô nàng sở hữu thân hình nóng bỏng, cùng những đường cong trên cơ thể vô cùng gợi cảm. Bên cạnh đó, nhan sắc của cô nàng cũng hút hồn bao nhiêu trái tim của những anh chàng FA. Khi ở lớp dạy cô luôn chọn những trang phục kín đáo, chỉnh chu phù hợp với giảng đường. Nhưng khi rũ bỏ dáng vẻ của một giáo viên thì cô lại khoác lên mình những trang phục gợi cảm, sexy và có những thiết kế vô cùng táo bạo.

Cô giáo dạy tiếng Anh xinh đẹp, gợi cảm sở hữu 'gương mặt học sinh nhưng thân hình phụ huynh' khiến ai nấy cũng choáng vì gu ăn mặc quá bạo - Ảnh 2
Cô nàng gây sốt trên MXH khi hình ảnh dạy tiếng Anh quá xinh đẹp. Ảnh: Internet

Jenny chẳng cần phải hở hênh quá đà nhưng vẫn tạo được một nét riêng trong mặt người đối diện. Dù theo đuổi phong cách sexy, nhưng cô nàng chưa bao giờ mặc những kiểu trang phục kém duyên khi ra đường. Luôn tạo được điểm nhấn trong mỗi bộ trang phục. Cô nàng yêu thích các loại váy ôm sát cơ thể để có thể tôn lên được những đường cong nóng bỏng của mình.

Cô giáo dạy tiếng Anh xinh đẹp, gợi cảm sở hữu 'gương mặt học sinh nhưng thân hình phụ huynh' khiến ai nấy cũng choáng vì gu ăn mặc quá bạo - Ảnh 3
Jenny luôn biết cách lựa chọn trang phục phù hợp khi đến những nơi như triển lãm tranh. Ảnh: Internet

Cô nàng luôn mix những trang phục tone sur tone để tôn lên được vóc dáng của cơ thể cùng với đó là tạo nên gu thời trang riêng biệt mà không phải giống bất kì mỹ nhân nào. Cô nàng thường kết hợp với những phụ kiện như: kính, thắt lưng, túi xách,... nhằm tạo điểm nhấn cho bộ trang phục của mình đang mang.

Cô giáo dạy tiếng Anh xinh đẹp, gợi cảm sở hữu 'gương mặt học sinh nhưng thân hình phụ huynh' khiến ai nấy cũng choáng vì gu ăn mặc quá bạo - Ảnh 4
Cô giáo dạy tiếng Anh xinh đẹp, gợi cảm sở hữu 'gương mặt học sinh nhưng thân hình phụ huynh' khiến ai nấy cũng choáng vì gu ăn mặc quá bạo - Ảnh 5
Cô nàng từng diện style thiếu kín đáo khi chụp ở sông Hàn, Đà Nẵng. Ảnh: Internet

Bên cạnh những lời khen, đôi khi cô nàng giảng viên này cũng nhận một vài lời chỉ trích bởi gu ăn mặc quá gợi cảm. Hay diện những bộ trang phục táo bạo và sau đó đăng tải lên MXH khiến nhiều người phải "hú hồn" và cô nàng cũng nhận một số bình luận không hài lòng về những hình ảnh như vậy. Nhưng dù như vậy, cô gái luôn biêt tiết chế những khi cần thiết để không phải tạo sự phản cảm cho đối phương.

Cô giáo dạy tiếng Anh xinh đẹp, gợi cảm sở hữu 'gương mặt học sinh nhưng thân hình phụ huynh' khiến ai nấy cũng choáng vì gu ăn mặc quá bạo - Ảnh 6
Cô giáo dạy tiếng Anh xinh đẹp, gợi cảm sở hữu 'gương mặt học sinh nhưng thân hình phụ huynh' khiến ai nấy cũng choáng vì gu ăn mặc quá bạo - Ảnh 7
Sở hữu vòng 1 quá đẫy đà khiến nhiều người phải "ná thở". Ảnh: Internet

 Mặc dù, cũng gây ra một số tranh cãi vì gu ăn mặc quá bạo. Nhưng cô nàng giảng viên vẫn luôn biết cách trung hòa để không phải tạo nên nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận.

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