Hai "búp bê sống" người Nga có thân hình đẹp như tạc tượng, khiến nhiều người không tin đó là thật

Nhịp sống trẻ 30/07/2021 06:00

Hai cô gái xinh đẹp được ví như "búp bê sống" của nước Nga có vóc dáng khiến ai nấy cũng "há mồm" vì không tin là có thật.

Lina Sunspot

Cô nàng hot girl này nổi tiếng trên Instagram và có hơn 1,5 triệu lượt theo dõi. Lina mang quốc tịch Nga, là một cô gái có diện mạo xinh đẹp, quyến rũ và mái tóc vàng óng ả đặc trưng của những cô gái Nga. Bên cạnh đó cô nàng này còn có một thân hình siêu đẹp, nhiều người còn không tin rằng với body của cô gái này không khác gì một bức tượng được điêu khắc. 

Hai 'búp bê sống' người Nga có thân hình đẹp như tạc tượng, khiến nhiều người không tin đó là thật - Ảnh 1
Lina Sunspot. Ảnh: Internet

Sự chú ý luôn được dồn hết vào vòng eo nhỏ tới mức không ai tin là thật của Lina. Nếu như Ngọc Trinh từng có vòng eo con kiến 56. Thì nàng hot girl Nga này có vòng eo nhỏ hơn cả Ngọc Trinh. Theo thông tin trên Englishrussia, cô nàng thường xuyên bị làm phiền bởi những tin đồn xoay quay cô đã phẩu thuật thẩm mỹ mới có vóc dáng đẹp như vậy. Bên cạnh những lời khen từ phía người hâm mộ, cô gái cũng gặp những bình luận tiêu cực và họ bắt buộc Lina phải thừa nhận rằng cô đã cắt bỏ xương sườn để có eo nhỏ.

Hai 'búp bê sống' người Nga có thân hình đẹp như tạc tượng, khiến nhiều người không tin đó là thật - Ảnh 2
Hai 'búp bê sống' người Nga có thân hình đẹp như tạc tượng, khiến nhiều người không tin đó là thật - Ảnh 3
Dù có tin đồn là cô nàng phẫu thuật nhưng vẫn công nhận rằng vòng eo của cô gái này rất nhỏ. Ảnh: Internet

Trả lời lại những bình luận nhằm chỉ vào cô như vậy, cô nàng đanh thép đáp trả và khẳng định thân hình này là tự nhiên. Đây là những nỗ lực luyện tập, ăn uống khoa học mới có được, không hề có sự gián tiếp từ dao kéo.

Hai 'búp bê sống' người Nga có thân hình đẹp như tạc tượng, khiến nhiều người không tin đó là thật - Ảnh 4

 Hai 'búp bê sống' người Nga có thân hình đẹp như tạc tượng, khiến nhiều người không tin đó là thật - Ảnh 5

Trên trang cá nhân, cô nàng cũng chia sẻ những mẹo giảm cân và thường xuyên tương tác với những ai yêu mến cô gái này. Người đẹp còn khẳng định, chỉ cần nạp đúng calo hợp lý vào cơ thể thì không cần phải ăn kiêng. Để có được thân hình như "đồng hồ cát cô nàng còn phải tập luyện thể dục thể thao. 

Hai 'búp bê sống' người Nga có thân hình đẹp như tạc tượng, khiến nhiều người không tin đó là thật - Ảnh 6
Hai 'búp bê sống' người Nga có thân hình đẹp như tạc tượng, khiến nhiều người không tin đó là thật - Ảnh 7

Angelina Samokhina

Cô nàng đến từ nước Nga này từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Nga 2016, khi đó chỉ mới 18 tuổi. Cô gái này còn thử sức trên những đấu trường nhan sắc khác nhau như: Young Miss Volgograd 2015, Miss All Nations 2015,...

Hai 'búp bê sống' người Nga có thân hình đẹp như tạc tượng, khiến nhiều người không tin đó là thật - Ảnh 8
Angelina Samokhina. Ảnh: Internet

Nếu so sánh với thời điểm cô nàng đi thi đâu thì hiện tại cô đã có một thân hình hạc xương mai. Cũng giống như Lina cô nàng cũng bị kéo theo một số phiền phức khi liên tục bàn tán về việc cô phẫu thuật thẩm mỹ. Họ cho rằng, cô nàng đã phẩu thuật toàn bộ thân hình cùng với đó là gương mặt.

Hai 'búp bê sống' người Nga có thân hình đẹp như tạc tượng, khiến nhiều người không tin đó là thật - Ảnh 9
Hai 'búp bê sống' người Nga có thân hình đẹp như tạc tượng, khiến nhiều người không tin đó là thật - Ảnh 10
Hai 'búp bê sống' người Nga có thân hình đẹp như tạc tượng, khiến nhiều người không tin đó là thật - Ảnh 11
Vướng tin đồn phẩu thuật toàn thân nhưng ai nấy đều công nhận cô nàng vẫn rất xinh đẹp. Ảnh: Internet

Theo dõi trên trang cá nhân của Angelina, có thể sẽ thấy người đẹp thường xuyên lui tới phòng tập gym để luyện tập và cân bằng vóc dáng của mình. Cô nàng còn có sở thích những bộ môn thể thao vận động mạnh ngoài trời như lướt sóng, đạp xe, cưỡi ngựa,... Điều này cũng giúp cô gái có thêm nguồn năng lượng tích cực để bắt đầu một ngày mới. 

Hai 'búp bê sống' người Nga có thân hình đẹp như tạc tượng, khiến nhiều người không tin đó là thật - Ảnh 12
Những bộ môn thể thao vận động ngoài trời luôn được cô nàng yêu thích. Ảnh: Internet

Nếu như đánh đồng cô gái người Nga này hoàn toàn dựa vào phẫu thuật thẩm mỹ là hoàn toàn không đúng. Bởi, nhiều người theo dõi cô thường xuyên thì sẽ thấy cô nàng đã cố gắng luyện tập thể thao nâng cao sức khỏe. Đồng thời cũng cô nàng cũng nổ lực để có được vóc dáng hoàn hảo như hiện tại. 

Hai 'búp bê sống' người Nga có thân hình đẹp như tạc tượng, khiến nhiều người không tin đó là thật - Ảnh 13
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