Bất ngờ trước hình ảnh mới của tình tin đồn Đoàn Văn Hậu - phải chăng tình yêu thăng hoa thì nhan sắc thăng hạng?

Doãn Hải My cái tên không còn xa lạ với nhiều người, cô nàng sở hữu nhan sắc xinh đẹp và gu thời trang gợi cảm. Bên cạnh đó cô nàng còn là người yêu tin đồn của cầu thủ Đoàn Văn Hậu.

Doãn Hải My sinh năm 2001 là một gương mặt trẻ, tài năng và từng được đánh gia cao ở cuộc thi nhan sắc Hoa hậu Việt Nam 2020. Nhưng thật không may mắn cô nàng chỉ dừng lại ở top 10 chung cuộc. Sau đó cô nàng còn được nhiều người biết đến rộng rãi là người yêu tin đồn của cầu thủ Đoàn Văn Hậu.

Doãn Hải My sở hữu nhan sắc xinh đẹp không thua kém một Hoa hậu nào của Việt Nam. Ảnh: Internet

Cô nàng được mọi người yêu mến nhờ khuôn mặt ngọt ngào, đường nét thanh tú cùng với đó là phong cách nhẹ nhàng. Trên các trang MXH như Facebook hay Instagram cá nhân, cô nàng luôn chia sẻ những bức ảnh về cuộc sống thường nhật. Bên cạnh đó cô nàng cũng rất biết cách khoe nhan sắc một cách kín đáo và dịu dàng. Mọi người đều thấy sự thay đổi của cô nàng ngay sau khi tin đồn rộ lên là cô và Đoàn Văn Hậu có tình cảm với nhau. Doãn Hải My cũng có sự thay đổi rõ ràng khi gu thời trang trở nên gợi cảm, quyến rũ và có phần táo bạo.

Mới đây, trên trang cá nhân của người đẹp sinh năm 2k1 đã khiến nhiều người xuýt xoa khi bất ngờ đăng tải một bức hình khá gợi cảm. Cô nàng diện một chiếc vay nude kiểu dáng cúp ngực khoe vòng 1 quyến rũ. Cộng đồng mạng vẫn dành lời khen cho cô nàng vì ngày càng xinh đẹp.

Trước đó, cô gái này đã đốn tim dân mạng bằng những hình ảnh gợi cảm. Cô nàng diện nội y táo bạo và tạo dáng trước máy ảnh. Đôi chân dài miên man, cùng 3 vòng chuẩn của cô nàng liền trở thành tâm điểm của sự chú ý. Body nóng bỏng cùng gương mặt xinh đẹp khiến dân tình dành nhiều lời khen cho cô gái này.

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