Kim Kardashian lộ khoảnh khắc diện bikini, khoe đường cong nóng bỏng

Người đẹp với biệt danh "Kim siêu vòng ba" - Kim Kardashian như 'đốt mắt' khán giả khi diện bộ bikini đen khá giản đơn nhưng cũng vô cùng gợi cảm, khoe trọn đường cong 'chuẩn chỉnh'.

Mới đây, Kim Kardashian vừa có chuyến đi biển ở Malibu (Mỹ) và vô tình lọt vào ống kính giới săn ảnh. Cô nàng diện bộ bikini chỉ với một màu đen đơn giản nhưng cũng đủ khiến fan “đứng ngồi không yên” vì vóc dáng quá gợi cảm, khoe rõ đường cong "đồng hồ cát" trứ danh của mình.

Nếu trước đây cô nàng được mọi người ngưỡng mộ xuýt xoa với số đo vòng 3 cực khủng và gọi với cái tên "Kim siêu vòng 3", thì nay với vóc dáng bốc lửa hiện tại của mình, nữ ngôi sao lại tiếp tục trở thành niềm mơ ước của bao sao nữ trên thế giới.

Hậu ly hôn với nam rapper Kanye West, Kim ngày càng xinh đẹp và quyến rũ, dù vậy cô nàng vẫn chưa hẹn hò ai và toát ra nguồn năng lượng căng tràn của một bông hoa độc lập, không thuộc về bất kì ai. "Nữ hoàng thị phi" ở Hollywood giờ đây chủ yếu tập trung kinh doanh, cho ra mắt nhiều sản phẩm thời trang, làm đẹp và diện những bộ trang phục gợi cảm, thu hút ánh nhìn từ người xung quanh.

Đây không phải lần đầu Kim Kardashian được ống kính của cánh paparazzi 'tia trộm' khi diện những bộ bikini nóng bỏng. Tuy nhiên, so với những lần trước có vẻ vóc dáng của cô nàng thời gian này đã được 'tút tát' lại một cách nuột nà và cực kì săn chắc. Điều này như càng khẳng định việc độc thân đã tác động rất tích cực đến quá trình chăm chút body của mỹ nhân xứ cờ hoa.

Với sự mới mẻ và hút mắt về ngoại hình của Kim Kardashian lần này, hy vọng cô nàng người đẹp siêu vòng ba sẽ nhanh chóng cho ra những shoot hình mới, đáp lại sự hâm mộ và tình yêu của các fan luôn dành cho cô. Qúa trình thay đổi này cũng là một động lực để cánh chị em thêm niềm tin 'tút' lại vóc dáng trong thời gian này.

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