Hơn 50 nghệ sĩ đình đám hòa giọng trong MV 'Sức mạnh Việt Nam', cùng nắm chặt tay nhau chống dịch Covid-19

Để động viên tinh thần đồng bào cả nước chung tay chiến đấu với dịch bệnh , nhạc sĩ Xuân Bình vừa cho ra mắt MV "Sức mạnh Việt Nam" với sự góp giọng của hơn 50 nghệ sĩ.
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Nhạc phẩm "Sức mạnh Việt Nam" được nhạc sĩ Xuân Bình sáng tác với nhiều ca từ khen ngợi tinh thần đoàn kết dân tộc: "Đất nước tôi lạ lắm, người với người như máu ở trong tim", "Biết bao nhiêu con người, luôn sẵn sàng khi tổ quốc lâm nguy", "Có những hy sinh lặng lẽ, với cuộc chiến không tiếng đạn bom".
MV mới cổ vũ tuyến đầu chống dịch - "Sức mạnh Việt Nam" có sự góp giọng với hơn 50 nghệ sĩ như: Lan Hương, Tự Long, Đông Nhi, Ái Phương,...
Được biết, ca khúc này nhạc sĩ Xuân Bình tự bỏ chi phí để sản xuất. Trong MV, nam nhạc sĩ lồng ghép hình ảnh các nghệ sĩ trong phòng thu cùng các đoạn clip của y, bác sĩ, chiến sĩ tại các điểm dịch. Khi tham gia dự án này, NS Tự Long vinh hạnh bày tỏ: "Ca khúc chứa đựng tình cảm, sự tự hào người dân gửi gắm lực lượng tuyến đầu chống dịch. Trong lúc này, những món quà tinh thần là sự động viên quý giá với đội ngũ y, bác sĩ". Bên cạnh đó, ca sĩ Đông Nhi cũng gửi lời chúc: "Mong đội ngũ y, bác sĩ có thật nhiều sức khỏe, vững tâm trong trận chiến này, Việt Nam sẽ một lần nữa chiến thắng đại dịch".
Phong trào sáng tác ca khúc chống dịch Covid-19 được nhiều nghệ sĩ hưởng ứng từ đợt dịch đầu tiên năm ngoái. Sau thành công của Ghen Cô-Vy (sáng tác: Khắc Hưng, Min và Erik trình bày), hàng loạt ca khúc mới phù hợp với tinh thần chống dịch cũng được ra mắt như Cảm ơn những trái tim người, Đồng lòng Việt Nam, Anh sẽ về nhưng không phải hôm nay,...