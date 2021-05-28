Vượt qua 'nghịch cảnh', may mắn cuối cùng cũng 'mỉm cười' với 2 người con hiếu thảo

Luôn cố gắng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống nhưng dường như "may mắn" chưa mỉm cười với gia đình anh Tiền và anh Toàn. Làm lụng tích góp bao lâu nay, hai chàng trai vẫn không đủ tiền để chữa bệnh cho 2 người mẹ đang mắc bệnh hiểm nghèo.

“Chuyến xe nhân ái” số phát sóng này là cuộc so tài hấp dẫn giữa anh Nguyễn Thanh Toàn và anh Nguyễn Thanh Tiền. Để có tiền phụ giúp cho gia đình, chữa bệnh cho mẹ, nên hai chàng trai phải làm đủ mọi việc. Thế nhưng, những đồng lương ít ỏi từ việc làm thuê, khuân vác trái cây cũng không "thấm tháp" gì tiền thuốc men, chạy chữa cho đấng sinh thành. Anh Tiến (bên trái) và anh Toàn (bên phải) đang 'chăm chú' nghe MC phổ biến thể lệ cuộc thi - Ảnh: Cắt từ clip Trong tập phát sóng, hành khách đầu tiên là Nguyễn Thanh Toàn (quê ở An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh). Gia đình chỉ có khoảng 1 công vườn, vợ chồng anh chắt chiu trồng nhãn nhưng mấy năm nay nhãn bị bệnh chổi rồng, không có vốn để tái đầu tư. Công việc chủ yếu của Toàn là đi hái và khuân vác trái cây thuê cho bà con. Cái ăn cái mặc mỗi ngày đã khó, nói chi đến tiền thuốc thang chữa bệnh cho mẹ đang bị suy thận. Tiền học hành của đứa con thơ cũng khiến anh vất vả hơn.

Anh Toàn bắt đầu phần thi ném vòng vào hộp - Ảnh: Cắt từ clip Cùng tham gia so tài với anh Toàn là anh Nguyễn Thanh Tiền (quê ở Cai Lậy, Tiền Giang). Đồng cảnh ngộ khó khăn, anh Tiền cũng đang cật lực mưu sinh với công việc vác dưa hấu thuê. Khoảng 1 năm nay, mẹ anh phát hiện bị ung thư vú, hiện đã phẫu thuật và đang trong quá trình xạ trị. Cha của Tiền đã ngoài 60 nhưng cũng phải quần quật suốt ngày ngoài đồng để phụ con. Tiền cho biết: "Anh trai của em có gia đình riêng cũng khó khăn đâu có đỡ đần được gì. Giờ mong muốn có tiền em với cha mướn đất trồng dưa hấu, để ở nhà lo cho cha mẹ”.

Anh Tiền cũng bắt đầu tham gia phần thử thách ném vòng của mình - Ảnh: Cắt từ clip Áp lực càng tăng lên khi 2 người chơi phải đối đầu trực tiếp với những chướng ngại vật. Kinh nghiệm từ nghề khuân vác đã khiến anh Toàn dễ dàng đem về rất nhiều cây giống mình cần. Tiền cũng không kém cạnh khi ném thành công loại cây giống mà em ấp ủ ngay từ lần xuất phát đầu tiên. Tuy nhiên chiến thắng không dễ gọi tên khi trên sân bóng xuất hiện rất nhiều chướng ngại vật là cây trồng bị bệnh hại. Cả 2 người chơi so tài vượt thử thách chướng ngại vật để đem về những cây trồng mình mong muốn - Ảnh: Cắt từ clip Cuộc tranh tài kết thúc với số tiền hỗ trợ tổng cộng lên đến 76 triệu đồng, một cơ hội mới đã mở ra với 2 chàng trai nghèo giàu nghị lực.

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