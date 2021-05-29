Chí Thiện 'thót tim' với màn biểu diễn của ảo thuật gia suýt 'cưỡng hôn' nữ chính xinh đẹp

Trần Nguyên bị nữ chính nhận xét không nghiêm túc, thích đùa giỡn tình cảm của người khác. Liệu anh chàng ảo thuật gia có thay đổi được ác cảm của bạn nữ về mình và chinh phục được trái tim của cô ấy không?

Trong tập 13 Tần số tình yêu, cô gái đi tham gia trong tuần này là nàng diễn viên cá tính Kiều Diễm. Vừa xuất hiện trên sân khấu, Kiều Diễm nhanh chóng gây ấn tượng với các chàng trai bởi nụ cười toả nắng và má lúm đồng tiền duyên dáng. Không những vậy, cô nàng còn có tài năng vũ đạo thể hiện qua tiết mục nhảy hiện đại cuốn hút 5 chàng trai không thể rời mắt. Bước vào phần trò chuyện, nữ chính bộc bạch chuyện tình yêu của mình. Cả 2 mối tình của cô đều kết thúc trong êm đẹp và để lại nhiều kỷ niệm. Chia sẻ thêm quan điểm về tình yêu, cô cho biết: "Để đi được với nhau lâu dài, trước tiên em cần được tôn trọng, sự lắng nghe và sự thấu hiểu."

Cô nàng diễn viên không chỉ ghi điểm bởi ngoại hình xinh đẹp mà còn gây ấn tượng khi cho biết mình rất tự tin về kỹ năng nữ công gia chánh Chàng trai Trần Nguyên, một trong 5 chàng trai tham gia tập này, anh cũng chia sẻ từng trải qua hai mối tình, mối tình đầu kết thúc vì cả 2 yêu xa. Ở mối tình thứ 2, anh chàng chân thật bộc bạch mình bị phản bội khi phát hiện bạn gái quay về với người yêu cũ. Mặc dù đã quen Trần Nguyên một thời gian nhưng vẫn còn tình cảm với người xưa. Trần Nguyên bộc bạch chia sẻ về mối tình mà anh bị cô bạn gái phản bội Đến với chương trình tìm kiếm tình yêu này, Trần Nguyên không ngại buông những lời "rót mật" vào tai cô nàng. Trần Nguyên hết lời khen ngợi: "Diễm có một nụ cười em muốn xỉu luôn, dễ thương”. Sau đó, chàng ảo thuật gia quyết định trổ tài ảo thuật để lấy lòng nữ chính xinh đẹp.

Trong lúc thực hiện tiết mục, Trần Nguyên khiến Chí Thiện, Phương Trinh Jolie "thót tim" khi yêu cầu nữ chính nhắm mắt và anh tiến gần tới như muốn "cưỡng hôn". Thấy thế, Chí Thiện vội vàng cản lại. Nhưng sự thật anh chàng ảo thuật gia không có ý xấu gì cả, đây chỉ là một tiểu xảo trong trò ảo thuật mà thôi. Tưởng chàng ảo thuật gia tiến tới 'cưỡng hôn' nữ chính, MC Chí Thiện vội vàng ngăn lại Sau khi trổ tài ảo thuật, Kiều Diễm bày tỏ cảm nhận của cô: “Khi mà ảnh làm trò ảo thuật dành cho mình, mình thấy kiểu anh hơi playboy, kiểu xu hướng thích đùa giỡn xíu”. Liệu anh chàng có thể thay đổi suy nghĩ của nữ chính và chinh phục được trái tim của cô nàng xinh đẹp này? Hãy cùng đón xem chương trình nhé!

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