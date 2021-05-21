Đạt G, Thùy Anh 'tay bắt mặt mừng' ngay lần đầu gặp mặt, khán giả chờ đợi một sản phẩm âm nhạc tình yêu

Hậu trường 21/05/2021 21:29

Tại cuộc gặp mặt lần đầu tiên, Thùy Anh và Đạt G đã có những màn tung hứng đầy thú vị, thể hiện sự lầy lội vô cực.

Tập 5 chương trình Bữa Ngon Nhớ Đời chào đón hai nghệ sĩ khách mời là Thùy Anh và Đạt G, đây là hai cái tên quen thuộc với khán giả vì cả hai đã góp mặt trong nhiều gameshow cũng như sản phẩm âm nhạc, phim ảnh. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên Thùy Anh và Đạt G cùng gặp nhau trong một gameshow truyền hình.

Được biết, Thùy Anh là diễn viên trẻ triển vọng, cô từng góp mặt trong một số bộ phim điện ảnh và truyền hình nổi tiếng như: Sitcom Bộ Tứ 10A8, Đập cánh giữa không trung,…. Còn Đạt G đã không quá xa lạ với khán giả qua các sản phẩm âm nhạc chỉnh chu và chất lượng như: Bánh mì không, Buồn không em,…

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Thuỳ Anh - Đạt G trong chương trình Bữa Ngon Nhớ Đời 

Dù là lần đầu tiên gặp gỡ nhưng cả hai đã có màn tay bắt mặt mừng, trong quá trình tham gia chương trình cả hai cũng có những màn tung hứng đầy thú vị. Ở phần mở đầu tập phát sóng, khi được Thùy Anh “tra hỏi” về nguồn cảm hứng sáng tác những bài nhạc tình yêu vui vẻ sắp ra mắt, Đạt G cho biết do tâm trạng mình đang có những niềm vui nên có nhiều cảm hứng để cho ra đời những tác phẩm phục vụ khán giả.

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Đạt G chia sẻ về việc có nhiều cảm hứng sáng tác âm nhạc phục vụ cho khán giả 

Cô nàng Thùy Anh xinh đẹp cũng không ngừng thể hiện sự “lầy” và hài hước của mình bằng khả năng đối đáp cực tài tình khiến host Color Man và người anh Đạt G được nhiều phen cười bể bụng.

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Thuỳ Anh thưởng thức món ăn trong chương trình 

Chưa dừng lại ở đó, khi Color Man hỏi thăm về tình hình công việc hiện tại, nữ diễn viên sitcom tuổi thơ “Bộ Tứ 10A8” rất tự tin nói về những vai diễn của mình, cô tự nhận mình đặc biệt phù hợp với những vai “ác” bởi gương mặt của mình. Đồng tình với sự lựa chọn của các đạo diễn trong các bộ phim mà Thùy Anh tham gia, Color Man cho rằng: “Tại nét đẹp của em là nét đẹp ác đó Thùy Anh”, khiến Thùy Anh “cười ngất”.

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Bộ ba vui nhộn: Color Man - Du Uyên - Đạt G 

Sau khi thưởng thức các món ngon được phục vụ từ nhà hàng là màn công bố đáp án ai sẽ là người chiến thắng với giá đoán gần đúng nhất. Kết quả chung cuộc, Đạt G đành ngậm ngùi thanh toán toàn bộ bữa ăn khi có giá đoán sai nhiều nhất so với kết quả của chương trình.

Ảnh: DQ M&E

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Từ khóa:   Thuỳ Anh Đạt G chia tay Bữa ngon nhớ đời

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