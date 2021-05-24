Cao Thái Hà ‘vì một nụ cười’ của chàng nhạc công điển trai mà bị lừa đến 3 lần

Tin tức giải trí 24/05/2021 19:15

Trong tập 19 “Giác quan thứ 6” vừa lên sóng vào 12h, Chủ nhật, ngày 23/5 trên kênh VTV3, Thành Trung phải nhiều lần nhắc nhở nữ diễn viên Cao Thái Hà, vì 4 lần liên tiếp cô chọn anh chàng nhạc công số 2 khiến số phần thưởng của cô và Hòa Hiệp liên tiếp bị thâm hụt.

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Cao Thái Hà và Hòa Hiệp là khách mời tập này của chương trình

Ngay ở vòng “Ấn tượng đầu tiên” với từ khóa Piano, Hòa Hiệp phán đoán nhân vật số 1 hoặc số 4 là người chơi Piano. Theo suy luận của anh, người chơi Piano sẽ có phong thái nhẹ nhàng. Ngược với quan điểm của người anh, Cao Thái Hà phát hiện anh chàng nhạc công số 2 “cười kỳ lắm luôn”. Vì thế, hai khách mời quyết định chọn anh chàng nhạc công.  Tuy nhiên, đây là đáp án sai. Sau lần thất bại này, “Em thấy chưa anh đã chọn số 1, số 4 rồi. Em đánh lạc hướng vào số hai chi vậy? Làm chúng ta thua rồi”, Hòa Hiệp trách đàn em. Để che đậy “tội lỗi” của mình, nữ diễn viên chỉ còn biết thốt lên “đổ lỗi” cho anh chàng số 2: “Sao em lừa chị vậy?

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5 nhân vật được mời đến chương trình

Với từ khóa Flute, nữ diễn viên vẫn kiên định chọn anh chàng số 2. Hòa Hiệp hù dọa “Nếu lần này không phải em thì anh nghỉ chơi với em luôn, anh sẽ không chọn em nữa”. Sai lầm chồng chất sai lầm, khiến hai anh em mất đi một triệu đồng. MC Thành Trung dành lời khuyên cho Cao Thái Hà: “Người ta nói yêu nhiều lần mà sai đó là do số phận, nhưng yêu một người mà sai nhiều lần là do quyết định của mình” khiến nữ diễn viên chỉ biết cười trừ. Ở vòng 3, nghe lời tư vấn của Diệu Nhi, hai khách mời lại mất đi 10 triệu đồng.

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Nghệ sĩ chơi đàn Contrebasse Vĩnh Huân cảm thấy tội lỗi khi 'lừa' Cao Thái Hà đến 3 lần 

Đến vòng 4, Cao Thái Hà vẫn “chung thủy” chọn vị trí số 2. Lần này, cô đã được đền đáp, và mang về số tiền 25 triệu đồng. Anh chàng được nữ diễn viên lựa chọn liên tục trong 4 vòng là Vĩnh Huân – nghệ sĩ chơi đàn Contrebasse. Khi được MC Thành Trung hỏi về cảm giác được Cao Thái Hà ưu ái, đặt niềm tin, Vĩnh Huân bối rối: “Em có cảm giác rất là tội lỗi vì đã lừa chị Hà tới 3 lần”. Lời bộc bạch của chàng nhạc công khiến mọi người đồng cảm.

Ở vòng cuối, hai khách mời đoán đúng và mang về số tiền 15 triệu. Người chơi cuối cùng là Bảo Long, chơi kèn Horn. Cô là sinh viên của Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù trước đó, Bảo Long luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng nhưng đó chỉ là “chiêu trò” mà cô đánh lừa mọi người. Sau khi được “xả vai”, Bảo Long gây ấn tượng bởi nụ cười rạng rỡ. Hòa Hiệp không ngớt  “thả thính” khen ngợi: “Anh thấy em rất là dễ thương, chồng bán đồ ăn vặt, trà sữa. Vợ ngồi thổi kèn cho khách nghe. Vừa ăn vừa nghe vừa giải trí, còn gì hơn nữa”.

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Cô sinh viên Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh Bảo Long xinh đẹp và tài giỏi

Trải qua 5 vòng thi, Cao Thái Hà và Hòa Hiệp vẫn may mắn có được 40 triệu. Tuy nhiên, đầu chương trình, hai khách mời đã quyết định chọn két sắt số 2. Vậy nên, khi Diệu Nhi bắt đầu mở chiếc két sắt đầu tiên có tấm bảng “Giữ nguyên” và chỉ còn chiếc két sắt số 2 và số 3 thì mọi người đã có dự cảm không lành. “Nếu trong két sắt mà nhân đôi thì chị sẽ nghỉ chơi với em ngay”, Cao Thái Hà tuyên bố đanh thép với Diệu Nhi.

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2 diễn viên trẻ ra về với giải thưởng bị chia đôi còn 20 triệu đồng

Hòa Hiệp cũng đòi “bo xì” người tư vấn. Dù vậy, nghệ sĩ cũng không thể thay đổi được sự thật, chiếc két sắt do mình lựa chọn lại chứa tấm bảng “Chia đôi”. Kết quả cuối cùng, hai khách mời ra về với số tiền thưởng 20 triệu đồng.

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