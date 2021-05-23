Vượt qua 'mặc cảm' hoàn cảnh gia đình, nam người mẫu điển trai tìm được 'chân ái' đời mình

Nam chính mở màn ấn tượng khi vừa hát vừa đệm đàn guitar ca khúc do chính anh tự sáng tác. Điều này khiến 5 cô gái có những "phản xạ không điều kiện", cô nàng Hồ Quyên (người mẫu, diễn viên, quê ở Đăk Lắk) bày tỏ: “Nhìn rất là hiền, Hàn Quốc nữa. Chắc là gu của mình rồi”.

Trong tập 12 của chương trình "Tần số tình yêu", chàng trai may mắn trở thành nam chính của chương trình là Bảo Thẳng, anh hiện là một người mẫu ảnh. Sở hữu vẻ ngoài điển trai lại còn có khả năng sáng tác nhạc, ngay từ đầu chương trình, Bảo Thắng đã ghi điểm tuyệt đối với 5 bạn nữ cùng tham gia chương trình.

“Anh cũng rất e ngại về một cô gái mà họ thích mình, tìm hiểu mình xong thấy hoàn cảnh gia đình như vậy… Đa phần 10 cô thì hết 9 cô không muốn nói chuyện tiếp nữa. Cô thứ 10 thì có cũng được không cũng được. Nên anh chưa tìm được người phù hợp”.

Trong "Tần số tình yêu", Bảo Thắng chia sẻ anh từng tự ti vì không đủ sức lo cho người yêu, sợ sẽ làm khổ bạn gái nên quyết định chia tay người cũ. Nhắc đến gia cảnh và lý do ngại yêu, Bảo Thắng nói thêm:

Sau những chia sẻ chân thành của nam chính, Chí Thiện, Phương Trinh Jolie đều khuyên anh nên mở lòng và tự tin hơn trong tình yêu.

Nam chính chia sẻ từng rất tự ti vì không lo được cho bạn gái nên đã quyết định từ bỏ tình yêu để không làm khổ cô - Ảnh: Chụp màn hình

Trong chương trình, Bảo Thẳng tiết lộ gu người yêu của anh là người vừa phải có cá tính nhưng hiền lành, dễ thương và có hiểu biết. Bảo Thẳng bộc bạch, anh không thể ở bên người yêu 24/24, vì vậy, anh muốn bạn gái phải đủ mạnh mẽ để có thể tự bảo vệ mình nhưng khi ở bên anh, anh mong muốn bạn gái lại phải nhẹ nhàng, biết nhõng nhẽo một chút.

Trong phần tương tác, bạn nữ Lan Anh là một trong những cô nàng liên tục “thả thính” nam chính. Cả hai nhanh chóng tìm ra sở thích chung là đi phượt. Ngoài sở thích đi phượt, Bảo Thẳng còn thích đi bơi, song anh nói rằng thấy nhiều bạn nữ ngại việc đi tắm biển vì sợ đen da, hư tóc. Nghe xong chia sẻ của nam chính, Lan Anh cũng tiết lộ cô là người thích đi phượt và không ngại nắng gió, càng không sợ đen da. Tuy nhiên, cô thừa nhận không biết bơi và cô khá lo lắng với việc bơi lội vì sợ cá mập. Dù vậy, Lan Anh chấp nhận thay đổi để đi cùng anh chàng.

Lan Anh và Bảo Thắng có cùng sở thích là đi phượt, cô nàng cũng chấp nhận thay đổi bản thân để phù hợp hơn với mong muốn của anh - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài Lan Anh, nam chính cũng trò chuyện cùng cô người mẫu Hồ Quyên, Bảo Thẳng thú nhận rất thích nụ cười của cô. Khi được nam chính hỏi có thường xuyên ghen hay không, cô gái cho biết: “Có, em ghen cho vui và nhiều lúc cũng ghen vô lý. Em hay xàm nữa nên lâu lâu em chọc cho giận vậy thôi”. Ngược lại, Bảo Thắng chia sẻ anh khá nghiêm túc trong vấn đề này, anh thẳng thắn cho biết: “Anh cũng hơi bị ghen. Cái nào quá đáng quá thì anh sẽ nói “Em ơi, cái điểm này anh không thích nè…Em thấy có đúng không?”.

Trả lời nam chính, Hồ Quyên cho biết cô là người biết giữ khoảng cách với nam giới. “Em biết phải làm sao để người yêu không buồn. Quan trọng là phải tin tưởng nhau nữa”, cô gái khẳng định.

Hồ Quyên có nụ cười toả nắng đã nhanh chóng ghi điểm được với Bảo Thắng - Ảnh: Chụp màn hình

Dù có nhiều điểm chung với Lan Anh nhưng nam chính lại đưa ra quyết định bất ngờ khi anh chọn tỏ tình với Hồ Quyên. Đối diện với cô, Bảo Thắng bối rối: “Em là một cô gái xinh xắn, từ khi em bước vào anh đã để ý em rồi. Nên không biết cảm giác của mình có đến đúng hay không…”.

Bảo Thắng và Hồ Quyên tham gia trò chơi trong 'Tần suất tình yêu' - Ảnh: Chụp màn hình

Trước lời bày tỏ chân thành của trai đẹp, Hồ Quyên ngại ngần thú nhận: “Em tới đây vì giải thưởng của chương trình”, nhưng bất ngờ thay, khi Bảo Thắng đang bối rối thì cô nàng nói thêm: “Giải thưởng của em là tình yêu."

Câu trả lời dễ thương của cô nàng đã khiến 2 MC và khán giả một phen vừa hồi hộp vừa bất ngờ. Bảo Thẳng muốn chắc chắn hơn với quyết định của bạn nữ, anh hỏi: “Anh có thể ở bên em được không?”.

Cả 2 không ngần ngại bày tỏ tình cảm trong lần đầu gặp mặt - Ảnh: Chụp màn hình

Cái gật đầu của Hồ Quyên đã mở ra cho cả 2 một cơ hội. Cặp đôi quyết định không dùng quá nhiều từ hoa mỹ mà sẽ cùng ra về, bắt đầu tìm hiểu để bên nhau lâu dài.