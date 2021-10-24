Hoàng Phi “thả thính” Lê Lộc nhưng bất thành

Tin tức giải trí 24/10/2021 15:42

Lê Lộc bị Võ Tấn Phát “cà khịa” mất nhận thức về màu sắc lẫn kiến thức

Tập 50 “Tỷ lệ may mắn” được phát sóng vào lúc 10h chủ nhật ngày 24/10 trên kênh VTV3 với sự đồng hành của bộ ba nghệ sĩ: MC Võ Tấn Phát, Lê Lộc và Hoàng Phi trong vài trò “Người dẫn đường” và “Kẻ gây rối”. Bên cạnh đó còn có sự tham gia của 2 đội chơi: Neon Trung Thuận, Huỳnh Tú (Đội Không được xui) và Bảo Kun, Khắc Minh (Đội Trầm).

Hoàng Phi “thả thính” Lê Lộc nhưng bất thành - Ảnh 1

Xuất hiện trong trang phục màu hồng “nữ tánh”, Hoàng Phi bị Lê Lộc trói tay từ phía sau bước ra sân khấu với vẻ mặt đầy “ngại ngùng”. Còn phía Lê Lộc, cô cho biết: “Dựa theo tông màu của anh Phi thì hôm nay em cũng mặt màu hồng”. MC Võ Tấn Phát liền cho rằng: “Hồng chỗ nào em? Anh thấy hai cái má hồng của em thôi đó”. Ngay sau đó, Hoàng Phi cũng khẳng định chiếc váy của nữ diễn viên là màu kem.

Hoàng Phi “thả thính” Lê Lộc nhưng bất thành - Ảnh 2

Thấy vậy, MC Võ Tấn Phát phán rằng: “Chết rồi em ơi. Màu sắc mà em còn không phân biệt được thì làm sao em có thể tư vấn cho 2 đội chơi ngày hôm nay”. Một lúc sau, Lê Lộc còn cho biết chiếc váy mà cô đang mặc là đồ mượn khiến nam MC vô cùng “ngỡ ngàng”. Ngay lập tức, nam MC mời cả hai về chỗ ngồi nhưng Hoàng Phi vẫn chưa được giao lưu cùng khán giả câu nào khiến nam diễn viên vô cùng “tức tối”.

Khởi động ở câu hỏi “Em thương anh… dám nói ra/ Mỗi chiều mỗi dạo đi qua khóc thầm”, cả hai nghệ sĩ tư vấn đều làm ngơ khiến 4 người chơi vô cùng hoang mang. Cụ thể, Hoàng Phi cho biết anh ngại ở những câu hỏi ca dao – tục ngữ có đáp án gần giống nhau như vậy. Thấy vậy, Lê Lộc mới lên tiếng: “Anh Phi ngại còn em thì sợ. Câu này dễ lắm, có 2 cái thì mỗi đội chọn 1 cái đi”.

Hoàng Phi “thả thính” Lê Lộc nhưng bất thành - Ảnh 3

Lúc này, Lê Lộc liền bình tĩnh biện luận: “Thật ra em thấy chữ ‘chẳng’ sẽ vào vần hơn. Còn ‘nào’ dám nói ra nó hơi nhẹ”. Ngay sau đó, Hoàng Phi nhờ nữ diễn viên đọc giúp 3 chữ trước dấu ba chấm khiến cô cho rằng anh đang gài mình, nữ diễn viên liền lớn giọng: “Em đâu có thương anh đâu mà anh gài em đọc ‘Em thương anh’. Bình thường câu nào cũng đọc được hết trơn á. Nhiều chữ, ít chữ gì cũng đọc được. Tự nhiên hôm nay có 3 chữ mà đọc không được”. Lê Lộc vừa nói xong, cả trường quay liền ồ lên trước những chiêu trò “tán gái” của nam diễn viên này.

Hoàng Phi “thả thính” Lê Lộc nhưng bất thành - Ảnh 4

Đến với câu hỏi “Lớp học nấu món ăn truyền thống của quốc gia nào lọt top 25 trải nghiệm du lịch thú vị nhất thế giới theo kết quả bình chọn Traveler’s Choice 2021 trên trang Tripadvisor?”, Lê Lộc cho rằng “Thái Lan” sẽ là đáp án cho câu hỏi này. Nữ diễn viên cho biết: “Món ăn Thái Lan hầu như ai cũng ăn được. Nó là sự kết hợp giữa chua, cay, mặn, ngọt,… Hơn hết là có cả sự trình bày, các món ăn Thái Lan bưng ra là mình muốn chảy nước miếng liền”.

Nhật Bản là một quốc gia bao quanh là biển và đồ ăn thì liên quan đến hải sản nhiều. Ẩm thực Nhật Bản rất cầu kỳ và tinh tế. Không nằm trong chuyện chế biển nữa mà là cách ăn, cách uống, cách sử dụng cái tăm, cái muỗng trên bàn rất quan trọng với họ. Chính vì sự cầu kỳ, tinh tế làm cho ẩm thực Nhật Bản trở thành một trong những trải nghiệm du lịch thú vị nhất”, Hoàng Phi tranh luận.

Với lựa chọn “Thái Lan” theo lời tư vấn của Lê Lộc là đáp án đúng ở câu hỏi này, đội “Trầm” có ngay 32 triệu đồng trong tay. Trải qua 5 câu hỏi thú vị, đội “Trầm” mang về số tiền thưởng là 40 triệu đồng, còn đội “Không được xui” là 12 triệu đồng.

“Tỷ lệ may mắn” được phát sóng vào lúc 10h chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Chương trình do Công ty Truyền thông Bee phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

Ảnh: BTC

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