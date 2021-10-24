Nữ diễn viên ‘Cổng Mặt Trời’ hạnh phúc cùng ông xã vào bếp nấu ăn mùa dịch

Tin tức giải trí 24/10/2021 14:08

Như bao cặp đôi khác của “Ở Nhà Vui Mà”, khoảng thời gian mùa dịch, hai vợ chồng Thanh Duy và Kha Ly cùng nhau xuống bếp. Không những vậy, cặp đôi còn có những màn tung hứng vô cùng ngọt ngào khiến dân tình được phen ghen tỵ.

Tập 9 “Ở Nhà Vui Mà” chào đón cặp đôi trai tài gái sắc của làng phim Việt, Thanh Duy – Kha Ly. Cũng như bao cặp đôi khác, mùa giãn cách cũng là khoảng thời gian mà hai vợ chồng ở nhà nhiều nhất kể từ khi về chung một nhà. Từ khi bắt đầu mùa dịch thứ 4, Thanh Duy – Kha Ly đã về quê và sống cùng ba mẹ ở miền Tây. Thời gian 4 tháng xa Thành phố cũng là bấy lâu cặp đôi diễn viên “bế quan toả cảng”, không công việc cũng như dành tất cả quỹ thời gian bên gia đình.

Nữ diễn viên ‘Cổng Mặt Trời’ hạnh phúc cùng ông xã vào bếp nấu ăn mùa dịch - Ảnh 1

Nữ diễn viên “Cổng Mặt Trời” tiết lộ, vì ở bên nhau gặp mặt mỗi ngày nên không tránh khỏi một chút “va chạm” với ông xã Thanh Duy. Tuy nhiên đó là điều vô cùng bình thường, thậm chí đôi khi nó như một chút gia vị cho cuộc sống hôn nhân thêm phần thú vị.

Nữ diễn viên ‘Cổng Mặt Trời’ hạnh phúc cùng ông xã vào bếp nấu ăn mùa dịch - Ảnh 2

Theo yêu cầu của chương trình, Kha Ly và Thanh Duy sẽ phải cùng nhau vào bếp nấu một bữa ăn ấm cúng cho gia đình. Trong khi Kha Ly bận rộn chuẩn bị các loại rau và nước chấm, Thanh Duy cũng sẵn sàng một tay sơ chế nguyên liệu phụ vợ. Lúc này, nữ diễn viên “Cổng Mặt Trời” hỏi chồng “anh thấy hôm nay vô bếp phụ em vui không?”. Nam diễn viên đáp gọn “không!” khiến Kha Ly cạn lời. Pha tấu hài của anh chồng Thanh Duy đáng yêu thế này, không chỉ khiến Kha Ly cười vui vẻ cả ngày mà còn làm cho người xem vô cùng thích thú.

Nữ diễn viên ‘Cổng Mặt Trời’ hạnh phúc cùng ông xã vào bếp nấu ăn mùa dịch - Ảnh 3Nữ diễn viên ‘Cổng Mặt Trời’ hạnh phúc cùng ông xã vào bếp nấu ăn mùa dịch - Ảnh 4

Ngoài ra, trong chương trình, Thanh Duy còn cùng Kha Ly song ca một nhạc phẩm vô cùng ý nghĩa của Đạo diễn Xuân Phước – “Sài Gòn Mùa Thương”. Màn song ca không chỉ ấn tượng bởi giọng ca truyền cảm của đôi vợ chồng mà còn đặc biệt hơn khi được đệm đàn bởi chính ba của Kha Ly. Khung cảnh cả nhà 3 người cùng nhau vừa đàn vừa hát thật đáng quý biết bao giữa cuộc sống đầy phong ba bão táp ngoài kia.

Nữ diễn viên ‘Cổng Mặt Trời’ hạnh phúc cùng ông xã vào bếp nấu ăn mùa dịch - Ảnh 5

Đón xem tập 10 “Ở Nhà Vui Mà” được phát sóng vào lúc 20g25 tối thứ Sáu, ngày 29/10/2021 trên kênh HTV7.

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