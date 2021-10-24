ST Sơn Thạch “ngậm trái đắng” khi đưa thủ môn duy nhất vào top nguy hiểm?

Tin tức giải trí 24/10/2021 14:08

Với quyết định đưa thủ môn duy nhất của đội vào vòng nguy hiểm, ST Sơn Thạch có giữ lại được nước cờ tốt trong tay?

Tập 6 chương trình truyền hình thực tế “Cầu thủ nhí 2021” phát sóng vào lúc 15h10 thứ bảy ngày 23/10 trên kênh VTV3. Với sự góp mặt của 3 đội trưởng: ST Sơn Thạch, Ali Hoàng Dương và Mâu Thủy, cùng MC Sam và HLV trưởng Minh Phương.

ST Sơn Thạch “ngậm trái đắng” khi đưa thủ môn duy nhất vào top nguy hiểm? - Ảnh 1

Trải qua hơn 1 tháng đồng hành cùng chương trình “Cầu thủ nhí 2021” , HLV trưởng Minh Phương và 3 đội trưởng đã lựa chọn được 3 cầu thủ nhí đang có số điểm cao nhất: Xuân Chương (192 điểm), Duy Tiến (179 điểm) và Thiên Quý (178 điểm). Từ tuần này, nếu các cầu thủ nhí không có sự cố gắng và bứt phá trên sân bóng sẽ phải tạm biệt chương trình, trong đó có 3 cái tên ở vị trí cuối bảng gồm Hoàng Thiện, Hoàng Thiên và Thế Phong.

Trước khi đến với trận bóng giao hữu đầu tiên của đội “Cầu thủ nhí” (HLV trưởng Minh Phương) và đội bóng “Phú Nhuận” (HLV Trưởng Chinh), các cầu thủ nhí sẽ được khởi động bằng trò chơi “Đưa bóng vào rổ” giúp nâng cao khả năng tâng bóng. Đội “Xanh lá” của đội trưởng ST Sơn Thạch vô cùng xuất sắc giành chiến thắng khi liên tục đưa được 3 quả bóng vào rổ.

ST Sơn Thạch “ngậm trái đắng” khi đưa thủ môn duy nhất vào top nguy hiểm? - Ảnh 2

Vì có được lợi thế ở phần trò chơi, đội trưởng ST Sơn Thạch nhận về đặc quyền được chọn 3 thành viên trong đội hình chính thức ở trận đấu là Bảo Lâm, Văn Tiến và Hoàng Thiện. Riêng đội trưởng Ali Hoàng Dương và Mâu Thủy chỉ có thể chọn một thành viên, đó là Xuân Chương và Khánh Nam. Để hoàn thành top 7 cho trận đấu này, HLV trưởng Minh Phương đã tin tưởng lựa chọn bạn Phú Quý và Hạo Khang cho đội hình “Cầu thủ nhí”.

Khi tiếng còi vang lên, các thành viên của đội “Cầu thủ nhí” liên tục tấn công vào hàng phòng ngự của đội bạn. Trong đó, cầu thủ nhí Xuân Chương kiểm soát bóng rất tốt, vượt qua mọi rào cản sút mạnh vào khung thành của đội bạn mở ra tỷ số 1-0. Ngay sau đó, thủ môn Văn Tiến không bảo vệ được khung thành của đội mình khiến các cầu thủ của đội “Phú Nhuận” có cơ hội san bằng tỷ số 1 đều. Trận đấu diễn ra rất căng thẳng, cả hai đội đều cố gắng để đem về cho đội mình bàn thắng thứ hai. Cầu thủ nhí Bảo Lâm tấn công quyết liệt khiến lưới của đội “Phú Nhuận” một lần nữa rung lên. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, đội bóng “Phú Nhuận” đã không còn cơ hội lội ngược dòng, đội “cầu thủ nhí” giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1.

ST Sơn Thạch “ngậm trái đắng” khi đưa thủ môn duy nhất vào top nguy hiểm? - Ảnh 3

Niềm vui chiến thắng chưa được bao lâu, 3 đội trưởng phải lựa chọn 1 thành viên trong đội để đưa vào vòng nguy hiểm. Vì quá bất ngờ trước sự lựa chọn Hoàng Thiên, Thế Phong và Văn Tiến, MC Sam liền đặt ra câu hỏi cho 3 đội trưởng lý do vì sao có sự lựa chọn này. Ali Hoàng Dương chia sẻ: “Ở trong top nguy hiểm, Ali muốn Thiên phải hiểu bản thân đã phạm những kỷ luật khi ở nhà chung. Nếu như được thoát khỏi vòng nguy hiểm, Ali muốn bé phải sửa đổi”. Việc lựa chọn Thế Phong là cựu thành viên của đội Ali Hoàng Dương vào vòng nguy hiểm, Mâu Thủy cho biết: “Thế Phong là một thành viên mới trong đội của Thủy. Vì thời gian quá ngắn, bé vẫn chưa thích nghi được với các thành viên còn lại. Do vậy, những trận đấu trước đó thì đội của Thủy không ghi được nhiều điểm”.

ST Sơn Thạch “ngậm trái đắng” khi đưa thủ môn duy nhất vào top nguy hiểm? - Ảnh 4ST Sơn Thạch “ngậm trái đắng” khi đưa thủ môn duy nhất vào top nguy hiểm? - Ảnh 5

Đặc biệt, ST Sơn Thạch vô cùng gan dạ khi đưa thủ môn duy nhất vào vòng nguy hiểm, anh chia sẻ: “Trong đội ST, các bạn đều là những cầu thủ trẻ rất tài năng. Đáng lẽ ST sẽ chọn một bạn nhưng hôm nay Tiến là đội trưởng. Khi ST hỏi thì Tiến đã xung phong vào vòng nguy hiểm để thuyết phục được HLV Minh Phương và mọi người. Hi vọng Tiến sẽ có cơ hội được quay trở lại”. Khi được MC Sam hỏi lý do vì sao lại xung phong vào vòng nguy hiểm, cầu thủ nhí Văn Tiến trả lời: “Tại vì đội trưởng phải hi sinh tất cả mọi thứ để bảo vệ thành viên của đội mình. Con sẽ không hối hận với quyết định này”.

ST Sơn Thạch “ngậm trái đắng” khi đưa thủ môn duy nhất vào top nguy hiểm? - Ảnh 6ST Sơn Thạch “ngậm trái đắng” khi đưa thủ môn duy nhất vào top nguy hiểm? - Ảnh 7

Đánh giá thông qua quá trình rèn luyện của các cầu thủ nhí, HLV trưởng Minh Phương đã quyết định giữ lại Hoàng Thiên và Văn Tiến. Điều đó cũng đồng nghĩa cầu thủ nhí Thế Phong sẽ phải tạm biệt các bạn và kết thúc hành trình ‘Cầu thủ nhí 2021” .

Đón xem chương trình truyền hình thực tế ‘Cầu thủ nhí 2021” phát sóng định kỳ vào lúc 15h10 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Chương trình do Công ty Truyền thông Bee phối hợp với Đài truyền Việt Nam thực hiện, được sự đồng hành của tập đoàn LOTTE.

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   Cầu thủ nhí ST Sơn Thạch Ali Hoàng Dương

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