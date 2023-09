Hai nhóm nhạc đa quốc tịch có thành viên người Việt Z -Boys, Z-Girls tiết lộ hoạt động đầu tiên tại Việt Nam

Z - Boys, Z- Girls là hai nhóm nhạc đa quốc tịch có hai thành viên người Việt là Roy và Quin đang nhận được vô số lời khen từ netizen Hàn và fan Kpop quốc tế sau màn ra mắt ấn tượng trong showcase Z - POP Dream Live tại sân vận động lớn nhất Hàn Quốc - Jamsil vào tháng 2 vừa qua. Trước giờ ra mắt chính thức trong showcase trên, hai MV debut What you wating for (Z - Girls) và No limit (Z - Boys) cũng đã tạo ra sức hút đáng nể với gần 2 triệu lượt xem. Đến nay, số lượt xem của 2 MV này đã lần lượt là trên 3.3 triệu và vượt 2 triệu views. Tiếp tục lan tỏa sức hấp dẫn đến fan Kpop quốc tế, mới đây, Z- Boys và Z - Girls đã bật mí hoạt động lưu diễn và quảng bá tiếp theo của họ tại một số quốc gia trong khu vực. Theo đó, sau người dân xứ củ sâm, các khán giả Việt Nam sẽ là những người đầu tiên được tận mắt thưởng thức tài năng của Z- Boys và Z- Girls tại sân khấu Đại nhạc hội - trao giải POPS Awards - A New Millennium vào ngày 15/3 sắp tới đây.

Roy và Queen bật mí Z - Boys và Z- Girls sẽ mang đến cho khán giả Việt nhiều điều bất ngờ trên sân khấu POPS Awards vào ngày 15/3 sắp tới