Hai nhóm nhạc đa quốc tịch có thành viên người Việt Z -Boys, Z-Girls tiết lộ hoạt động đầu tiên tại Việt Nam

Tin tức giải trí 12/03/2019 08:54

Hai nhóm nhạc đa quốc tịch có thành viên người Việt Z -Boys, Z - Girls bật mí hoạt động lưu diễn và quảng bá sau khi debut. Theo đó, họ sẽ có buổi biểu diễn đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 15/3 sắp tới.

 Z - Boys, Z- Girls là hai nhóm nhạc đa quốc tịch có hai thành viên người Việt là Roy và Quin đang nhận được vô số lời khen từ netizen Hàn và fan Kpop quốc tế sau màn ra mắt ấn tượng trong showcase Z - POP Dream Live tại sân vận động lớn nhất Hàn Quốc - Jamsil vào tháng 2 vừa qua. Trước giờ ra mắt chính thức trong showcase trên, hai MV debut What you wating for (Z - Girls) và No limit (Z - Boys) cũng đã tạo ra sức hút đáng nể với gần 2 triệu lượt xem. Đến nay, số lượt xem của 2 MV này đã lần lượt là trên 3.3 triệu và vượt 2 triệu views. Tiếp tục lan tỏa sức hấp dẫn đến fan Kpop quốc tế, mới đây, Z- Boys và Z - Girls đã bật mí hoạt động lưu diễn và quảng bá tiếp theo của họ tại một số quốc gia trong khu vực. Theo đó, sau người dân xứ củ sâm, các khán giả Việt Nam sẽ là những người đầu tiên được tận mắt thưởng thức tài năng của Z- Boys và Z- Girls tại sân khấu Đại nhạc hội - trao giải POPS Awards - A New Millennium vào ngày 15/3 sắp tới đây.

Hai nhóm nhạc đa quốc tịch có thành viên người Việt Z -Boys, Z-Girls tiết lộ hoạt động đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 1

Roy và Queen bật mí Z - Boys và Z- Girls sẽ mang đến cho khán giả Việt nhiều điều bất ngờ trên sân khấu POPS Awards vào ngày 15/3 sắp tới

Quin - thành viên người Việt được debut với vai trò Rapper của Z - Girls được fan Kpop quốc tế đánh giá cao về khả năng rap, thần thái, ngoại hình cá tính. Nhiều fan còn nhận xét, Quin sở hữu ngoại hình gần giống với mỹ nhân Joy (Red Velvet). Trong khi đó, thành viên người Việt - Roy đã được debut cùng nhóm Z - Boys khá thành công trong vai trò vocal. Với vẻ ngoài điển trai và giọng hát tốt, Roy được xem là key visual của nhóm. Anh chàng đã từng xuất hiện trong nhiều chương trình và sản phẩm phim ngắn tại Việt Nam, mới đây là vai Lê Tan trong web - drama "Cô gái đến từ bên kia".

Hai nhóm nhạc đa quốc tịch có thành viên người Việt Z -Boys, Z-Girls tiết lộ hoạt động đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 2

Tại sự kiện họp báo giới thiệu POPS Awards, Đàm Vĩnh Hưng đã khích lệ Roy và Queen hãy thể hiện thật tốt trong các hoạt động sắp tới

Hai nhóm nhạc đa quốc tịch có thành viên người Việt Z -Boys, Z-Girls tiết lộ hoạt động đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 3

Đội hình xinh đẹp, đa tài của Z - Girls gồm 7 cô gái: Carlyn, Mahiro, Bell, Joanne, Priyanka, Vanya và Queen.

Hai nhóm nhạc đa quốc tịch có thành viên người Việt Z -Boys, Z-Girls tiết lộ hoạt động đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 4

7 chàng trai của Z- Boy gồm Mavin , Josh, Roy, Blink , Gai, Sid và Perry

Theo tiết lộ từ đơn vị quản lý - công ty Zenith Content Media và hai Idol người Việt, dự kiến lịch trình lưu diễn và quảng bá của họ sẽ đi qua quê hương của các thành viên trong nhóm. Tại Việt Nam, họ sẽ có màn “chào sân” đầu tiên tại sân khấu Đại nhạc hội và trao giải POPS Awards - A New Millennium (Giải thưởng tôn vinh các sản phẩm giải trí kỹ thuật số) vào ngày 15/3 sắp tới. Sau đó, Z - Boys và Z - Girls sẽ có các buổi biểu diễn và giao lưu với các fan tại hai thành phố lớn Hà Nội và Tp.HCM.

Hai nhóm nhạc đa quốc tịch có thành viên người Việt Z -Boys, Z-Girls tiết lộ hoạt động đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 5

Được biết, cùng biểu diễn trên sân khấu POPS Awards với Z - Boys và Z - Girls sẽ là những tên tuổi hàng đầu VPOP như Đàm Vĩnh Hưng, Hà Anh Tuấn, Tuấn Hưng, Trúc Nhân, Bảo Anh, Tố My, nhóm Uni5, Han Sara, Hiền Hồ…

Roy và Queen cho biết, Z - Boys và Z - Girls đang tập luyện rất tích cực để mang lại những màn biểu diễn sôi động, ấn tượng và đặc biệt là những màn kết hợp đầy bất ngờ dành cho khán giả trong lần ra mắt đầu tiên tại Việt Nam. Đây cũng là hành động cụ thể mà họ dành để gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ Việt Nam đã luôn dành nhiều tình cảm cho họ trong thời gian qua và rất mong người hâm mộ Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ cho Queen, Roy, cũng như Z - Boys và Z - Girls trong những hoạt động sắp tới.

Đại Nhạc Hội và Trao Giải POPS Awards - A New Millennium sẽ diễn ra tại Nhà Thi Đấu Quân Khu 7 – TP.HCM, vào lúc 19h00 ngày 15/03/2019. Các khán giả có thể theo dõi màn trình diễn đầu tiên của Z - Boys, Z - Girls trên sân khấu POPS Awards thông qua livestream trên kênh POPS TV, POPS Music và các kênh thuộc POPS. Chi tiết lịch trình và các hoạt động của Z- Boys và Z- Girls tại Việt Nam sẽ sớm được đơn vị quản lý Zenith Content Media thông tin vào họp báo diễn ra vào ngày 14/3 sắp tới.

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Từ khóa:   Z - Boys và Z- Girls trao giải POPS Awards 2019

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