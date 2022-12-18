Trong bảng xếp hạng mới nhất của một chuyên trang sắc đẹp, Ngọc Châu đã bị đánh rớt xuống vị trí 1 Miss Universe 2022.

Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ 2022 - sắp diễn ra tại Mỹ, dàn mỹ nhân khắp thế giới đang dần lên đường chinh chiến. Đại diện Việt Nam - hoa hậu Ngọc Châu - cũng đang trong quá trình hoàn thiện những khâu cuối cùng trước ăn gói hành lý để khởi hành sang Mỹ chinh phục vương miện cao quý. Ngay lúc này, mặc dù ban tổ chức vẫn chưa chốt sổ danh sách thí sinh tham dự nhưng khán giả cũng như các chuyên gia đã có sự nhìn nhận, đánh giá cho những cái tên có khả năng rất cao bước lên ngôi vị nữ hoàng tại mùa giải năm nay.

Sau khi từ Philippines trở về Việt Nam, Ngọc Châu cho biết cô đã tự tin hơn rất nhiều để hô to 2 tiếng Việt Nam trên sân khấu Miss Universe. Theo Saostar, mới đây một bảng xếp hạng sắc đẹp vừa được tung ra, 5 cô gái được ấn định vào Top 5 ứng xử bao gồm các đại diện: Venezuela - Philippines - Colombia - Brazil - Thái Lan. Không cần nhìn profile hay nhan sắc của họ như thế nào nhưng fan đã thật sự rét nóng với 5 dải sash mạnh như hổ chiến này. Thậm chí Top 10 cũng không có Ngọc Châu, theo đó đại diện Việt Nam an toàn ở thứ hạng 11 Điều fan Việt thật sự băn khoăn chính là Ngọc Châu không phải là sự lựa chọn ở bảng xếp hạng phong thần này. Thậm chí Top 10 cũng không có Ngọc Châu, theo đó đại diện Việt Nam an toàn ở thứ hạng 11. Chắc chắn bản thân người đẹp sinh năm 1994 luôn biết rằng đây chỉ là những dự đoán mang tính chất tham khảo và hi vọng cô sẽ giữ nguồn năng lượng lạc quan để chiến khô máu tại xứ sở cờ Hoa.

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã trải qua hành trình luyện tập không ngừng nghỉ để hoàn thiện kỹ năng ứng xử bằng tiếng Anh Hiên tại, Miss Universe, dưới sự điều hành của chủ mới (tỷ phú chuyển giới Thái Lan Anne Jakapong Jakrajutatip), dự kiến thi tại Mỹ vào tháng 1/2023. Để chuẩn bị cho hành trình này, Ngọc Châu sang Philippines, tập catwalk, kỹ năng ứng xử cùng huấn luyện viên Carlos. Cô cũng dự định tiếp tục tới Mỹ để training vào cuối tháng 12. Chiếu Cà Mau là bộ quốc phục được Ngọc Châu mang đến Hoa hậu Hoàn vũ 2022. Được biết, bộ trang phục này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện cuối cùng Hoa hậu Ngọc Châu - đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2022 được đánh giá là một trong những nàng hậu có kinh nghiệm và kỹ năng dày dặn khi từng chinh chiến nhiều cuộc thi nhan sắc. Bên cạnh các kỹ năng như catwalk, trình diễn, nàng hậu còn sở hữu lối ứng xử tự nhiên cùng khả năng tư duy vấn đề tốt. Ngọc Châu có chiều cao 1,74 m, hình thể cân đối, khỏe khoắn. Điểm hạn chế của cô là an toàn, chưa bộc lộ được cá tính. Trong khi, điều có thể thấy rõ ở Miss Universe là tổ chức này thường tìm kiếm một hoa hậu có câu chuyện, tiếng nói mạnh mẽ và truyền cảm hứng được cho người khác. Chính yếu tố này giúp H’Hen Niê tạo nên cú bứt phá, được gọi tên vào top 5 Miss Universe năm 2018. Và sau H’Hen Niê, khán giả đang chờ đợi một danh hiệu từ cuộc thi với lịch sử 71 năm.

Công bố bộ ảnh chính thức của hoa hậu Ngọc Châu gửi đến Miss Universe 2022 Ngay khi bộ ảnh được công bố, cộng đồng fan sắc đẹp đã dành nhiều lời khen có cánh về thần thái và dự đoán nàng hậu có thể làm nên chuyện tại đấu trường quốc tế.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/fan-nhao-nhao-khi-ngoc-chau-bi-danh-rot-hang-truoc-ngay-sang-my-chuyen-gi-cung-co-the-xay-ra-o-phut-89-536232.html