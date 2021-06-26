Dân mạng 'đứng hình toàn tập' khi diễn viên Hoàng Yến tuyên bố sẽ chọn chồng thứ 5 'giàu nứt vách'

Sau ồn ào bị chồng cũ bạo hành, diễn viên Hoàng Yến lại gây chú ý khi chia sẻ quyết định sẽ lấy thêm chồng thứ 5 cực kỳ giàu - "giàu kinh khủng, giàu điên đảo".

Vừa qua, sự việc nữ diễn viên "Về nhà đi con" Hoàng Yến bị chồng cũ bạo hành tại nơi đông người khiến nhiều người hâm mộ chú ý và theo dõi. Vài ngày sau khi vụ việc nổ ra, nữ diễn viên lần đầu lộ diện trước truyền thông bằng một buổi họp báo. Tại đây, Hoàng Yến xuất hiện với gương mặt mệt mỏi, tiều tuỵ cùng với chiếc mũi bị băng bó chằng chịt khiến người nhiều không khỏi xót xa. Hoàng Yến xúc động, không kiềm được nước mắt khi chia sẻ về sự việc ồn ào vừa qua - Ảnh: Internet Mới đây nhất, chiều 25/6, diễn viên Hoàng Yến đã có buổi giao lưu với khán giả qua sóng livestream trên trang cá nhân. Trong livestream, cô Xuyến "Về nhà đi con" thông báo cho người hâm mộ biết rằng hiện tại, tinh thần của cô đã ổn định hơn so với những ngày trước. Tuy nhiên, chiếc mũi vẫn phải băng bó vì chấn thương gãy xương mũi.

Hoàng Yến livestream trên trang cá nhân để thông báo với người hâm mộ về tình hình sức khoẻ hiện tại - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn gây chú ý khi trả lời câu hỏi của một khán giả về việc cô có dám lấy thêm chồng sau vụ bạo hành lần này không. Hoàng Yến cũng rất tự tin cho biết rằng lần lấy chồng thứ 5 này, cô sẽ lựa chọn một người đàn ông siêu giàu: "Yến lấy 4 người chồng, chưa bao giờ xem là anh ấy có bao nhiêu tiền, có nuôi được mình không? Mình luôn có cái tôi rất to, mình tự nuôi mình được rồi. Còn họ như thế nào đấy thì chỉ cần cùng nhau sống tốt, cùng nhau kiếm tiền.

Nhưng tiêu chí người chồng thứ 5 của tôi chắc chắn phải là cực kỳ giàu, giàu kinh khủng, giàu điên đảo. Thậm chí là phải có một phong bì rất to cho mỗi người đi dự đám cưới mang về, thay vì mọi người mang phong bì đi chúc mừng cô dâu chú rể. Cuộc đời thay đổi khi bạn thay đổi mà, mình phải có sự lựa chọn khác". Đoạn clip diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ bạo hành gây xôn xao - Ảnh: Cắt từ clip Sau khi nghe những chia sẻ chân thật của nữ diễn viên, một lần nữa dân mạng cảm thấy vô cùng "choáng". Chỉ mới cách đây vài ngày, cô đã bị chồng cũ hành hung gây thương tích nặng nề, thậm chí là còn cầm dao truy sát, ấy vậy mà cô vẫn quyết định đi bước nữa ở tuổi 50. Phát ngôn khiến Hoàng Yến nhận không ít chỉ trích gay gắt. Một số bình luận của dân mạng: "Nghe cô nói lấy thêm chồng sao cháu thấy "sang chấn tâm lý" quá ạ!"; "Cô ơi, người giàu người ta có nhiều sự lựa chọn lắm, hổng phải thế giới chỉ có mình cô!"; "Ôi trời, người ta bảo đàn bà sang tới đời chồng thứ 2 là đã phải vừa biết điều vừa biết tỉnh rồi, còn sang đến đời thứ 3 thì phải xem lại mình rồi đó."

Con gái Hoàng Yến bất ngờ chia sẻ về 4 đời chồng của mẹ, cho biết Cao Thắng nợ 'đầm đìa' bắt mẹ trả đến kiệt sức Con gái lớn của 'cô Xuyến' là Yến My từng lọt Top 20 Missteen đã có chia sẻ khá dài về mẹ và còn gửi lời đanh thép đến người dám ra tay đánh mẹ mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-mang-dung-hinh-toan-tap-khi-dien-vien-hoang-yen-tuyen-bo-se-chon-chong-thu-5-giau-nut-vach-410197.html