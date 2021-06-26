Náo loạn mạng xã hội vì bị chồng cũ hành hung, ít ai biết 'cô Xuyến' Hoàng Yến lại có con gái lớn tài năng, xinh đẹp nhường này

Hậu trường 26/06/2021 12:30

Trái với cuộc sống của người mẹ nổi tiếng, Dương Mạc Yến My có một cuộc sống êm đềm và có phần kín tiếng. Đặc biệt, cô ít tham gia vào nghệ thuật hơn sau khi đã kết hôn.

Trước khi bị chồng cũ hành hung tại một tiệm ăn, diễn viên Hoàng Yến là một diễn viên tài năng khi tham gia nhiều bộ phi như: Chủ tịch tỉnh, Trò đời, Những ngày không quên, đặc biệt là vai cô Xuyến trong bộ phim gây sốt "Về nhà đi con". Tuy chỉ là những nhân vật phụ nhưng những bộ phim cô tham gia đều rất nổi tiếng.

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Nhiều người nhận xét, Yến My thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ - ẢNh: FBNV

Sinh năm 1976, Hoàng Yến trải qua 4 đời chồng những đều đổ vỡ trong ồn ào. Sau nhiều lần tan vỡ hôn nhân, nữ diễn viên có 3 cô con gái xinh đẹp. Trong đó, cô con gái lớn Dương Mạc Yến My là một cái tên đã khá quen thuộc với nhiều khán giả.

Dương Mạc Yến My sinh năm 1993, là cựu sinh viên trường Đại học Thăng Long. Từ nhỏ, cô nàng đã sớm bộc lộ được năng khiếu nghệ thuật của mình như ca hát, nhảy múa, làm MC,... tại nhiều sự kiện và cuộc thi tại trường học.

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Yến My đã có tài năng thiên bẩm về nghệ thuật - Ảnh: FBNV

Vì lớn lên trong một gia đình có mẹ là nghệ sĩ đa tài, Yến My sớm được tạo điều kiện để theo đuổi nghiệp diễn khi tham gia nhiều bộ phim truyền hình: Những người độc thân vui vẻ, Những phóng viên vui nhộn, Công dân tập thể, Chuyện chúng mình...

Năm 2011, Yến My tham gia cuộc thi Miss Teen và đạt giải "Ngôi sao tài năng". Tuy chỉ dừng lại ở top 20 chung cuộc, cô nàng cũng đã để lại nhiều ấn tượng khó quên tại chương trình. Sau cuộc thi, Yến My quyết tâm trên con đường theo đuổi vị trí ca sĩ chuyên nghiệp.

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Năm 2011, Yến My tham gia Miss Teen và dừng chân ở top 20 - Ảnh: Internet
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Tham gia 2 cuộc thi ca hát lớn nhưng thành công vẫn không mỉm cười với cô - Ảnh: Internet

Sau đó, Yến My tham gia thêm 2 cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc là: Vietnam Idol 2012 và The Voice 2017 và dừng chân khá sớm.  Đến đầu năm 2019, Yến My bất ngờ kết hôn và nhận được sự chúc phúc từ gia đình, bạn bè.

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Yến My sau khi kết hôn đã ít xuất hiện hơn trên truyền thông - Ảnh: FBNV
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Ảnh cưới đẹp như mơ của Yến My - Ảnh: FBNV

Sau đám cưới, cô hạn chế hoạt động nghệ thuật để dành thời gian vun vén cho tổ ấm và làm công việc giáo viên dạy kỹ năng sống. 

Dân mạng đổ xô bênh vực khi chồng cũ Hoàng Yến tuyên bố: 'Nếu là bạn, tôi nghĩ không chỉ là đấm đâu mà hơn thế nhiều'

Dân mạng đổ xô bênh vực khi chồng cũ Hoàng Yến tuyên bố: 'Nếu là bạn, tôi nghĩ không chỉ là đấm đâu mà hơn thế nhiều'

Liên quan đến ồn ào bị chồng cũ hành hung của diễn viên Hoàng Yến, mới đây, đức lang quân này đã có động thái mới trên trang cá nhân và nhận được phản ứng không ngờ từ dư luận.

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