Sinh năm 1976, Hoàng Yến trải qua 4 đời chồng những đều đổ vỡ trong ồn ào. Sau nhiều lần tan vỡ hôn nhân, nữ diễn viên có 3 cô con gái xinh đẹp. Trong đó, cô con gái lớn Dương Mạc Yến My là một cái tên đã khá quen thuộc với nhiều khán giả.

Vì lớn lên trong một gia đình có mẹ là nghệ sĩ đa tài, Yến My sớm được tạo điều kiện để theo đuổi nghiệp diễn khi tham gia nhiều bộ phim truyền hình: Những người độc thân vui vẻ, Những phóng viên vui nhộn, Công dân tập thể, Chuyện chúng mình...

Dương Mạc Yến My sinh năm 1993, là cựu sinh viên trường Đại học Thăng Long. Từ nhỏ, cô nàng đã sớm bộc lộ được năng khiếu nghệ thuật của mình như ca hát, nhảy múa, làm MC,... tại nhiều sự kiện và cuộc thi tại trường học.

Năm 2011, Yến My tham gia cuộc thi Miss Teen và đạt giải "Ngôi sao tài năng". Tuy chỉ dừng lại ở top 20 chung cuộc, cô nàng cũng đã để lại nhiều ấn tượng khó quên tại chương trình. Sau cuộc thi, Yến My quyết tâm trên con đường theo đuổi vị trí ca sĩ chuyên nghiệp.

Năm 2011, Yến My tham gia Miss Teen và dừng chân ở top 20 - Ảnh: Internet

Tham gia 2 cuộc thi ca hát lớn nhưng thành công vẫn không mỉm cười với cô - Ảnh: Internet

Sau đó, Yến My tham gia thêm 2 cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc là: Vietnam Idol 2012 và The Voice 2017 và dừng chân khá sớm. Đến đầu năm 2019, Yến My bất ngờ kết hôn và nhận được sự chúc phúc từ gia đình, bạn bè.

Yến My sau khi kết hôn đã ít xuất hiện hơn trên truyền thông - Ảnh: FBNV

Ảnh cưới đẹp như mơ của Yến My - Ảnh: FBNV

Sau đám cưới, cô hạn chế hoạt động nghệ thuật để dành thời gian vun vén cho tổ ấm và làm công việc giáo viên dạy kỹ năng sống.