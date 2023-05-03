Bị hủy hàng nghìn follow vì ồn ào 'ảo quyền lực' khi chê cát xê 3 triệu, Võ Thành Ý đã chính thức lên tiếng xin lỗi!

Tin tức giải trí 03/05/2023 09:16

Sau khi làn sóng phản ứng phẫn nộ từ cư dân mạng, đặc biệt là hàng nghìn người huỷ follow trên kênh TikTok, mới đây, Võ Thành Ý đã chính thức lên tiếng xin lỗi.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao dòng trạng thái của Tiktoker Võ Thành Ý (SN 1999) khi mỉa mai một nhãn hàng trả giá "bèo". Theo đó, nam TikToker viết: "Kênh TikTok 12 triệu followers đi trả giá quay 3-4 triệu đồng/clip thì tốt nhất mình nên lấy 3-4 triệu đồng đó về mua đồ nướng ăn xong ngủ mơ giúp em". Phát ngôn này của Võ Thành Ý gây ra nhiều ý kiến trái chiều bởi cộng đồng mạng cho rằng anh chàng đang "ảo quyền lực". 

Bị hủy hàng nghìn follow vì ồn ào 'ảo quyền lực' khi chê cát xê 3 triệu, Võ Thành Ý đã chính thức lên tiếng xin lỗi! - Ảnh 1
Mới đây, mạng xã hội xôn xao dòng trạng thái của Tiktoker Võ Thành Ý (SN 1999) khi mỉa mai một nhãn hàng trả giá "bèo" - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi làn sóng phản ứng phẫn nộ từ cư dân mạng, đặc biệt là hàng nghìn người huỷ follow trên kênh TikTok, mới đây, Võ Thành Ý đã chính thức lên tiếng xin lỗi, giải thích rõ lý do khiến bản thân có những phát ngôn không phù hợp. 

Theo đó, Võ Thành Ý cho biết: "Công việc chính của mình là làm nghề trang điểm, mỗi lần như vậy chỉ có thu nhập từ 200k - 400k hoặc một vài triệu. Với mức thu nhập này mà mình chê đồng tiền 3 - 4 triệu hay coi thường đồng tiền là hoàn toàn không có, mình chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy". 

Bị hủy hàng nghìn follow vì ồn ào 'ảo quyền lực' khi chê cát xê 3 triệu, Võ Thành Ý đã chính thức lên tiếng xin lỗi! - Ảnh 2
Sau khi làn sóng phản ứng phẫn nộ từ cư dân mạng, đặc biệt là hàng nghìn người huỷ follow trên kênh TikTok, mới đây, Võ Thành Ý đã chính thức lên tiếng xin lỗi - Ảnh: cắt từ clip

Anh chàng cũng giải thích thêm về những vấn đề khi làm việc với nhãn hàng khiến bản thân bức xúc, không giữ được bình tĩnh. "Cách làm việc thường là trao đổi qua tin nhắn và xác nhận qua email, hợp đồng. Vì như vậy sẽ làm việc một cách nhanh chóng, hiệu quả hơn. Sau khi bên mình đưa số điện thoại, nhắn tin bảng giá rõ ràng thì đến hiện tại, nhãn hàng vẫn không trả lời mà tiếp tục gọi điện thoại để deal mức giá 3 triệu - thấp hơn 10 lần so với chi phí bên mình đưa ra. 

Lý do là bởi nhãn hàng cho hay từng book các bạn khác với giá 3 triệu và nói thêm sẽ tặng riêng cho bên mình một bàn đồ nướng. Bên mình đã từ chối thẳng, nêu rõ lý do là kênh thiên về trang điểm nên không phù hợp nội dung, chi phí chưa hợp lý và nhãn hàng đưa sản phẩm trải nghiệm là hiển nhiên chứ không phải tặng đồ để ép giá" - Võ Thành Ý nói. 

Bị hủy hàng nghìn follow vì ồn ào 'ảo quyền lực' khi chê cát xê 3 triệu, Võ Thành Ý đã chính thức lên tiếng xin lỗi! - Ảnh 3
 Anh chàng thừa nhận do bản thân viết không rõ ràng, thiếu thông tin nên đã gây ra hiểu lầm không đáng có - Ảnh: Internet

Đỉnh điểm sự việc là nhãn hàng tự ý xin địa chỉ cá nhân để đến tận nơi thỏa thuận giá cho dù phía anh chàng đã nhiều lần từ chối. Điều này khiến Võ Thành Ý cảm thấy không được tôn trọng, dẫn đến việc có những phát ngôn gây chú ý trên MXH. 

Qua đó, Võ Thành Ý vẫn chân thành gửi lời xin lỗi đến khán giả vì lùm xùm vừa qua. Anh chàng thừa nhận do bản thân viết không rõ ràng, thiếu thông tin nên đã gây ra hiểu lầm không đáng có. Qua sự việc này, Võ Thành Ý cho hay bản thân sẽ rút kinh nghiệm về cách thể hiện trên MXH.

Bị hủy hàng nghìn follow vì ồn ào 'ảo quyền lực' khi chê cát xê 3 triệu, Võ Thành Ý đã chính thức lên tiếng xin lỗi! - Ảnh 4
Bị hủy hàng nghìn follow vì ồn ào 'ảo quyền lực' khi chê cát xê 3 triệu, Võ Thành Ý đã chính thức lên tiếng xin lỗi! - Ảnh 5
Trước ồn ào, Võ Thành Ý nổi tiếng qua nhiều đoạn clip "biến hình" cũng như khả năng trang điểm ấn tượng - Ảnh: Internet

Trước ồn ào, Võ Thành Ý nổi tiếng qua nhiều đoạn clip "biến hình" cũng như khả năng trang điểm ấn tượng. Do vậy, tên tuổi của anh được đánh giá là có sức ảnh hưởng trên nhiều nền tảng MXH, sở hữu lượng người theo dõi lớn.

 

 

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