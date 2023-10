Nữ TikToker đình đám 'vịt hoá thiên nga' khi chi mạnh 300 triệu sang Hàn sửa mũi, thuê hẳn phiên dịch viên kiêm luật sư đi theo

Jimin Young (SN 2001) đến từ Đồng Tháp hiện là một trong những TikToker nổi tiếng về mảng makeup, biến hình trên MXH. Hiện tại, cô nàng đang sở hữu hơn 533k nghìn lượt theo dõi và 11,6 triệu lượt thích trên kênh.

Mới đây, nàng hot girl Gen Z thu hút nhiều sự chú ý khi công khai cận cảnh quá trình can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Cụ thể, cô nàng chi tiền khủng bay sang Hàn Quốc để sửa mũi. Được biết, đây là lần thứ 2 Jimin Young can thiệp “dao kéo” để có một chiếc mũi cao hơn, đẹp hơn do lần đầu tiên phần sống mũi bị gãy, chưa được ưng ý.