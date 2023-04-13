Nữ TikToker đình đám 'vịt hoá thiên nga' khi chi mạnh 300 triệu sang Hàn sửa mũi, thuê hẳn phiên dịch viên kiêm luật sư đi theo

Mới đây, nàng hot girl Gen Z thu hút nhiều sự chú ý khi công khai cận cảnh quá trình can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ.

Jimin Young (SN 2001) đến từ Đồng Tháp hiện là một trong những TikToker nổi tiếng về mảng makeup, biến hình trên MXH. Hiện tại, cô nàng đang sở hữu hơn 533k nghìn lượt theo dõi và 11,6 triệu lượt thích trên kênh. Jimin Young (SN 2001) đến từ Đồng Tháp hiện là một trong những TikToker nổi tiếng về mảng makeup, biến hình trên MXH - Ảnh: Internet Mới đây, nàng hot girl Gen Z thu hút nhiều sự chú ý khi công khai cận cảnh quá trình can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Cụ thể, cô nàng chi tiền khủng bay sang Hàn Quốc để sửa mũi. Được biết, đây là lần thứ 2 Jimin Young can thiệp “dao kéo” để có một chiếc mũi cao hơn, đẹp hơn do lần đầu tiên phần sống mũi bị gãy, chưa được ưng ý.

Đây là lần thứ 2 Jimin Young can thiệp “dao kéo” để có một chiếc mũi cao hơn, đẹp hơn - Ảnh: Internet Hot girl 2k1 chia sẻ cận cảnh quá trình sang Hàn sửa mũi - Ảnh: Internet Theo Jimin Young chia sẻ, đồng hành xuyên suốt chuyến đi này, cô nàng phải thuê hẳn một phiên dịch viên kiêm luật sư để có thể dễ dàng trao đổi cũng như bảo vệ các quyền lợi trong điều khoản hợp đồng. Ngoài ra, cô nàng tiết lộ dáng mũi được chính bác sĩ lựa chọn để phù hợp nhất với gương mặt và thời gian phẫu thuật mất 4 tiếng đồng hồ. Cô nàng cập nhật về tình hình - Ảnh: Internet “Trước khi đến mình đã tìm hiểu về bệnh viện, gửi hình ảnh mũi của mình để bác sĩ xem trước và tìm kiểu dáng phù hợp với mình. Vì mũi lần trước của mình bị gãy, nên mình phải đi sửa lại… Tổng chi phí mình bỏ ra cho chuyến phẫu thuật lần này là 300 củ” - Jimin Young chia sẻ trong clip.

Jimin Young gây sốt với các clip "biến hình" trên TikTok - Ảnh: Internet Dưới phần bình luận bài viết, nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ với độ chịu chơi của nữ tiktoker. Một ý kiến khác cho rằng việc chi 300 triệu sửa mũi là con số quá lớn. Trước khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp như hiện tại, Jimin Young từng không ít lần nhận nhiều ý kiến trái chiều về nhan sắc thật. Nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ với độ chịu chơi của nữ tiktoker - Ảnh: Internet So với khi trang điểm, nàng hot girl Đồng Tháp trông như một người khác, giống hệt các tỷ tỷ xứ Trung. Song, khi công khai mặt mộc, cô nàng lộ rõ nhiều khuyết điểm, các đường nét chưa thực sự hài hoà.

Phản ứng 'gây sốc' của Hoàng Hường sau khi nghe tin TikToker Ngọc Béo qua đời Vào tối ngày 11/4, TikToker Ngọc Béo qua đời khiến nhiều cư dân mạng bàng hoàng, đặc biệt nhiều người quan tâm đến động thái của Hoàng Hường khi cả hai từng có màn "đối đầu" trên mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-tiktoker-inh-am-vit-hoa-thien-nga-khi-chi-manh-300-trieu-sang-han-sua-mui-thue-han-phien-dich-vien-kiem-luat-su-i-theo-572279.html