Liên quan đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng vào rạng sáng 27 Tết tại quận 9 (TP. HCM), cơ quan công an đã bắt được nghi phạm gây án và đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Nhiều ngày qua, thông tin vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra vào sáng 27 Tết khiến 5 người trong cùng một gia đình tử vong khiến dư luận cả nước bàng hoàng.

Theo thông tin trên Công an TP.HCM, sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định đây không phải là vụ tai nạn mà có kẻ phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Chân dung nghi phạm gây ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại TP. HCM - Ảnh: Công an TP.HCM

Qua quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 13 giờ chiều 22/1, lực lượng trinh sát phát hiện kẻ tình nghi trong vụ án là hàng xóm của gia đình nạn nhân. Nghi phạm tên Nguyễn Hữu Phước (sinh năm 1982, tự Hiền) sống sát vách ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn.

Cũng theo nguồn tin trên, khi bị bắt đối tượng này tỏ ra hết sức bình tĩnh. Ban đầu nghi phạm luôn tìm cách chối tội, khai báo quanh co. Đến 22 giờ cùng ngày, khi công an đưa ra những bằng chứng thuyết phục thì đối tượng này mới nhận tội. Theo đó, đối tượng khai do gia đình nạn nhân thường ra vào hẻm nhà mình nên bực tức, muốn họ chuyển đi nơi khác. Sau nhiều lần hỏi mua nhà không được, Phước đã phóng hỏa đốt nhà với mục đích khiến hàng xóm sợ phải bán nhà.

Hiện trường vụ cháy nhà thương tâm khiến 5 người trong gia đình tử vong - Ảnh: Internet

Vào rạng sáng 21/1, Phước đốt nùi giẻ tẩm xăng ném qua chỗ 4 chiếc xe máy dựng trước nhà các nạn nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng. Sau khi gây án, đối tượng vẫn bình thản ở nhà, đi chợ như chưa có chuyện gì xảy ra để đánh lừa lực lượng chức năng.

Như thông tin đã đưa, vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng 21/1 tại khu vực quận 9 (TP. HCM) xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 5 người trong cùng một gia đình tử vong. Các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn được xác định là bà Lê Thị Huệ (sinh năm 1950), Lê Thị Tuyết Mai (sinh năm 1976), Lê Hoàng Thanh (sinh năm 1980), Lê Hoàng Tâm (sinh năm 1983), Trần Mỹ Tuyền (sinh năm 1990, con dâu bà Huệ).

Vụ 5 mẹ con tử vong trong đám cháy vào rạng sáng 27 Tết: Hàng xóm nghe tiếng kêu cứu nhưng bất lực Liên quan đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra vào sáng nay (21/1) tại TP.HCM, hàng xóm cho biết đã nghe tiếng cầu cứu nhưng không thể giúp gì được.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-chay-nha-khien-5-nguoi-chet-sang-27-tet-bang-hoang-khi-biet-danh-tinh-nghi-pham-349369.html