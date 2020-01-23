Vụ cháy nhà khiến 5 người chết sáng 27 Tết: Bàng hoàng khi biết danh tính nghi phạm

Tin nóng 23/01/2020 09:41

Liên quan đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng vào rạng sáng 27 Tết tại quận 9 (TP. HCM), cơ quan công an đã bắt được nghi phạm gây án và đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Nhiều ngày qua, thông tin vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra vào sáng 27 Tết khiến 5 người trong cùng một gia đình tử vong khiến dư luận cả nước bàng hoàng.

Theo thông tin trên Công an TP.HCM, sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định đây không phải là vụ tai nạn mà có kẻ phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

hoa hoan kinh hoang 1
Chân dung nghi phạm gây ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại TP. HCM - Ảnh: Công an TP.HCM

Qua quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 13 giờ chiều 22/1, lực lượng trinh sát phát hiện kẻ tình nghi trong vụ án là hàng xóm của gia đình nạn nhân. Nghi phạm tên Nguyễn Hữu Phước (sinh năm 1982, tự Hiền) sống sát vách ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn.

Cũng theo nguồn tin trên, khi bị bắt đối tượng này tỏ ra hết sức bình tĩnh. Ban đầu nghi phạm luôn tìm cách chối tội, khai báo quanh co. Đến 22 giờ cùng ngày, khi công an đưa ra những bằng chứng thuyết phục thì đối tượng này mới nhận tội. Theo đó, đối tượng khai do gia đình nạn nhân thường ra vào hẻm nhà mình nên bực tức, muốn họ chuyển đi nơi khác. Sau nhiều lần hỏi mua nhà không được, Phước đã phóng hỏa đốt nhà với mục đích khiến hàng xóm sợ phải bán nhà. 

hoa hoan kinh hoang 3
Hiện trường vụ cháy nhà thương tâm khiến 5 người trong gia đình tử vong - Ảnh: Internet

Vào rạng sáng 21/1, Phước đốt nùi giẻ tẩm xăng ném qua chỗ 4 chiếc xe máy dựng trước nhà các nạn nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng. Sau khi gây án, đối tượng vẫn bình thản ở nhà, đi chợ như chưa có chuyện gì xảy ra để đánh lừa lực lượng chức năng.

Như thông tin đã đưa, vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng 21/1 tại khu vực quận 9 (TP. HCM) xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 5 người trong cùng một gia đình tử vong. Các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn được xác định là bà Lê Thị Huệ (sinh năm 1950), Lê Thị Tuyết Mai (sinh năm 1976), Lê Hoàng Thanh (sinh năm 1980), Lê Hoàng Tâm (sinh năm 1983), Trần Mỹ Tuyền (sinh năm 1990, con dâu bà Huệ). 

Vụ 5 mẹ con tử vong trong đám cháy vào rạng sáng 27 Tết: Hàng xóm nghe tiếng kêu cứu nhưng bất lực

Vụ 5 mẹ con tử vong trong đám cháy vào rạng sáng 27 Tết: Hàng xóm nghe tiếng kêu cứu nhưng bất lực

Liên quan đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra vào sáng nay (21/1) tại TP.HCM, hàng xóm cho biết đã nghe tiếng cầu cứu nhưng không thể giúp gì được.

Xem thêm
Từ khóa:   TP. HCM phóng hỏa đốt nhà cháy nhà kinh hoàng

TIN MỚI NHẤT

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 48 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 4 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 5 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào