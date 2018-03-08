Theo lời khai của chị Phảy, chiều 2/3, Minh đang sửa chuồng dê thì bỏ đi đâu mất. Đến 9 giờ tối, Minh về nhà kể vợ nghe chuyện mình sát hại cha con anh C.

Liên quan đến vụ án hai cha con bị sát hại dã man trong rừng, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành rà soát toàn bộ các mối quan hệ và nhận thấy đối tượng Dương Kim Minh (39 tuổi) và Triệu Thị Phảy (37 tuổi) có mâu thuẫn tranh chấp đất đai với nạn nhân. Tại thời điểm phát hiện thi thể của anh C. và con trai 11 tuổi, đối tượng Minh đã đi khỏi địa phương. Khi công an triệu tập Triệu Thị Phảy đến làm việc, ban chuyên án đã thuyết phục người phụ nữ cung cấp thông tin. Theo lời khai của chị Phảy, chiều 2/3, Minh đang sửa chuồng dê thì bỏ đi đâu mất. Đến 9 giờ tối, Minh về nhà kể vợ nghe chuyện mình sát hại cha con anh C.

Nghi phạm sát hại 2 bố con ở Lạng Sơn đã treo cổ tự tử - Ảnh: Người Đưa Tin Hôm xảy ra sự việc, hai cha con anh C. vào rừng kiếm mật ong thì gặp Minh. Nghi ngờ anh C. phá cây nhà mình, Minh đã rút dao chém và dùng súng kíp bắn nạn nhân. Bé trai 11 tuổi cũng bị Minh xuống tay sát hại dã man. Gây án xong, Minh dùng xe máy chở thi thể đến những nơi khác nhau. Xe máy của anh C. được Minh giấu cách đó khoảng 500m. Ngày 5/3, Minh mang theo quần áo cùng 10 triệu đồng rồi lên xe máy bỏ trốn.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 8 giờ sáng 2/3, anh Dương Kim C. đưa con trai 11 tuổi vào rừng tìm mật ong. Đến 4 giờ chiều cùng ngày, mãi không thấy chồng con về nên vợ anh C. gọi điện nhưng không thấy nghe máy. Thường ngày anh C. cũng hay sang nhà bạn uống rượu nên chị vợ không nghi ngờ gì, tưởng anh lại đi nhậu. Đến tận 11 giờ đêm, vợ anh C. vẫn không thấy tung tích hai cha con đâu nên tiếp tục gọi điện tìm nhưng không có hồi âm. Sáng hôm sau, chị tiếp tục gọi điện thì điện thoại báo không liên lạc được. Linh tính có chuyện chẳng lành, vợ anh C. và họ hàng đã chia nhau đi tìm hai bố con, đồng thời báo sự việc lên chính quyền địa phương. Khi vào rừng, mọi người bàng hoàng phát hiện bé trai 11 tuổi đã tử vong, thi thể nằm trong bụi rậm, có vết chém trên đầu, cổ bị cắt. Anh C. cũng đã tử vong, thi thể bị nhét trong bao tải. Hiện vụ án đang tiếp tục được Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra, làm rõ.

Chồng và con trai bị giết hại dã man: Tương lai mịt mờ của người góa phụ cùng 5 đứa con nheo nhóc Nhìn thấy thi thể chồng và con trai bị chém nhiều nhát, chị Triệu Thị Ba (sinh năm 1984) gần như ngã gục. Tuy nhiên chứng kiến 5 đứa con thơ nheo nhóc đòi ăn, chị lại cố gắng đứng dậy.

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