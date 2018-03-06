Khi vào rừng, mọi người bàng hoàng phát hiện bé trai 11 tuổi đã tử vong, thi thể nằm trong bụi rậm, có vết chém trên đầu, cổ bị cắt. Anh Chi cũng đã tử vong, xác bị nhét trong bao tải, nằm cách nơi phát hiện bé trai không xa.

Sáng nay (6/3), ông Chu Xuân Lực - Chủ tịch UBND xã Thái Bình (huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án hai cha con bị sát hại dã man xảy ra tại địa phương ngày 2/3 vừa qua.

Danh tính hai nạn nhân được xác định là anh Dương Kim Chi (34 tuổi, trú xã Thái Bình) và con trai 11 tuổi.

Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ án mạng - Ảnh: Dân Việt

Ông Lực cho biết, khoảng 8 giờ sáng 2/3, anh Dương Kim Chi đưa con trai 11 tuổi vào rừng tìm mật ong. Đến 4 giờ chiều cùng ngày, mãi không thấy chồng con về nên vợ anh Chi gọi điện nhưng không thấy nghe máy. Thường ngày anh Chi cũng hay sang nhà bạn uống rượu nên chị vợ không nghi ngờ gì, tưởng anh lại đi nhậu.

Đến tận 11 giờ đêm, vợ anh Chi vẫn không thấy tung tích chồng con nên tiếp tục gọi điện tìm nhưng không có hồi âm.

Sáng hôm sau, chị tiếp tục gọi điện thì điện thoại báo không liên lạc được. Linh tính có chuyện chẳng lành, vợ anh Chi và họ hàng đã chia nhau đi tìm hai bố con, đồng thời báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Khi vào rừng, mọi người bàng hoàng phát hiện bé trai 11 tuổi đã tử vong, thi thể nằm trong bụi rậm, có vết chém trên đầu, cổ bị cắt. Anh Chi cũng đã tử vong, thi thể bị nhét trong bao tải, nằm cách nơi phát hiện bé trai không xa.

Ông Lực cũng thông tin, hiện cơ quan chức năng đã xác định được nghi phạm nhưng vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ động cơ gây án cùng những tình tiết liên quan khác.

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