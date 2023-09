Nghi can sát hại dã man hai cha con trong rừng hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương trên một chiếc xe máy màu xanh.

Liên quan đến vụ việc hai cha con anh Dương Kim Chi (34 tuổi, trú xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) bị sát hại dã man trong rừng, cơ quan công an cho biết đã xác định được nghi can của vụ án. Đối tượng này sinh sống cùng xã với nạn nhân, khoảng 40 tuổi, dáng người gầy, mặc áo rằn ri, đội mũ bảo hiểm màu nâu, quần đen, dép quai da đen. Nghi can hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương trên một chiếc xe máy màu xanh.

Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiến hành truy bắt đối tượng và điều tra, làm rõ vụ án mạng.

Nghi can sát hại dã man hai cha con trong rừng hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương trên một chiếc xe máy màu xanh - Ảnh: Dân Việt

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 8 giờ sáng 2/3, anh Dương Kim Chi đưa con trai 11 tuổi vào rừng tìm mật ong. Đến 4 giờ chiều cùng ngày, mãi không thấy chồng con về nên vợ anh Chi gọi điện nhưng không thấy nghe máy. Thường ngày anh Chi cũng hay sang nhà bạn uống rượu nên chị vợ không nghi ngờ gì, tưởng anh lại đi nhậu.

Đến tận 11 giờ đêm, vợ anh Chi vẫn không thấy tung tích chồng con nên tiếp tục gọi điện tìm nhưng không có hồi âm.

Sáng hôm sau, chị tiếp tục gọi điện thì điện thoại báo không liên lạc được. Linh tính có chuyện chẳng lành, vợ anh Chi và họ hàng đã chia nhau đi tìm hai bố con, đồng thời báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Khi vào rừng, mọi người bàng hoàng phát hiện bé trai 11 tuổi đã tử vong, thi thể nằm trong bụi rậm, có vết chém trên đầu, cổ bị cắt. Anh Chi cũng đã tử vong, thi thể bị nhét trong bao tải, nằm cách nơi phát hiện bé trai không xa.

