Chồng và con trai bị giết hại dã man: Tương lai mịt mờ của người góa phụ cùng 5 đứa con nheo nhóc

Tin nóng 08/03/2018 16:28

Nhìn thấy thi thể chồng và con trai bị chém nhiều nhát, chị Triệu Thị Ba (sinh năm 1984) gần như ngã gục. Tuy nhiên chứng kiến 5 đứa con thơ nheo nhóc đòi ăn, chị lại cố gắng đứng dậy.

Vụ án hai bố con anh Dương Kim Chi (sinh năm 1983) và con trai Dương Phúc Thuận (sinh năm 2007, cùng trú tại thôn Khe Sân, xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) bị sát hại dã man khi đi lấy mật ong ở một cánh rừng cách nhà khoảng 3km khiến người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng.

Chồng và con trai bị giết hại dã man: Tương lai mịt mờ của người góa phụ cùng 5 đứa con nheo nhóc - Ảnh 1
Chị Ba và 5 đứa con nheo nhóc - Ảnh: Internet

Khe Sân là một vùng đất nghèo, người dân chủ yếu canh tác ruộng, trồng cây thông lấy nhựa đem bán. Gia đình anh Chi, chị Ba lại là một trong những hộ nghèo ở địa phương, gia đình có đến 6 người con.

Đứa lớn nhất sinh năm 2005, đứa nhỏ nhất chỉ mới sinh tháng 11/2016. Trong gia đình, anh Chi là trụ cột chính. Sự việc đau lòng xảy ra, một mình chị Ba phải chăm lo cho 5 đứa con nheo nhóc.

Hiện tại, gia đình chị Ba đã thu xếp đồ đạc, gia súc để đến nhà một người chú trong dòng họ cách đó khoảng 7km xin ở nhờ. Chứng kiến cảnh người phụ nữ gầy guộc, xanh xao bế đứa con nhỏ nhất trên tay cùng với những đứa con nheo nhóc đòi mẹ vào ngày chuyển nhà, nhiều người không thể cầm được nước mắt. Năm đứa trẻ vẫn chưa đủ lớn để hiểu được sự mất mát, khó khăn mà gia đình đang đối mặt.

Chồng và con trai bị giết hại dã man: Tương lai mịt mờ của người góa phụ cùng 5 đứa con nheo nhóc - Ảnh 2
Bà Ba và 5 đứa con được di dời đến nhà họ hàng để ở nhờ - Ảnh: Internet

Theo lời kể của chị Ba, khoảng 8 giờ ngày 2/3, anh Chi cùng con trai 11 tuổi đi vào khu rừng cách nhà khoảng 3km tìm mật ong rừng. Đến buổi chiều cùng ngày, không thấy chồng con về, chị Ba gọi điện nhưng không ai nghe máy.

Sáng hôm sau, người thân của anh Chi chia nhau đi tìm thì phát hiện cả hai đã tử vong, trên người có nhiều vết đạn và vết chém.

Động cơ xuất phát từ mâu thuẫn đất

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn xác nhận người ra tay giết hại anh Chi là Dương Kim Minh (sinh năm 1979) vì lý do tranh chấp đất rừng. Sau khi gây án, đối tượng Minh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 7/3, người dân phát hiện Minh tử vong trong tư thế treo cổ ở xã Tân Vân (huyện Bình Gia), cách hiện trường khoảng 150km.

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Khi vào rừng, mọi người bàng hoàng phát hiện bé trai 11 tuổi đã tử vong, thi thể nằm trong bụi rậm, có vết chém trên đầu, cổ bị cắt. Anh Chi cũng đã tử vong, xác bị nhét trong bao tải, nằm cách nơi phát hiện bé trai không xa.

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