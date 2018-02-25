Hai cha con đâm người họ hàng tử vong vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống

Tin nóng 25/02/2018 18:07

Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại thôn Viên Ngoại, xã Viên An, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội khiến một người tử vong.

Sáng nay (25/2), ông Tạ Quang Trung – Trưởng công an xã Viên An (huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong. Đáng nói, nghi phạm và nạn nhân là họ hàng, thường qua lại với nhau vô cùng thân thiết.

Hai cha con đâm người họ hàng tử vong vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống - Ảnh 1
Sau khi to tiếng, hai cha con cầm dao đâm thấu tim người họ hàng dẫn đến tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ 10 ngày 24/2, ông Nguyễn Văn Hòa (64 tuổi, trú tại thôn Viên Ngoại, xã Viên An) và con trai là anh Nguyễn Văn Bình (42 tuổi) đã xảy ra mâu thuẫn với gia đình ông Nguyễn Văn Việt (70 tuổi) cùng con trai là anh Nguyễn Văn Huy. Sau khi to tiếng, hai bên gia đình định xông tới đánh nhau nhưng được họ hàng và hàng xóm kịp thời can ngăn.

Tuy nhiên đến khoảng 9 giờ 40 cùng ngày, hai bên lại tiếp tục xảy ra tranh cãi, dùng gậy lao vào ẩu đả. Bất ngờ, ông Việt và con trai dùng một con dao đã được chuẩn bị trước đó đâm vào sườn, xuyên lên tim và phổi khiến anh Bình (con trai ông Hòa) tử vong ngay tại chỗ.

Chưa dừng lại ở đó, hai người cha lớn tuổi tiếp tục vật lộn đến khi cả hai rơi xuống cống nước gần đó và được mọi người ra sức can ngăn thì mới thôi.

Nhận được tin báo, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ứng Hòa đã phối hợp cùng Công an TP. Hà Nội có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai các bên liên quan.

Hiện tại, hai đối tượng Nguyễn Văn Việt và Nguyễn Văn Huy đã bị tạm giữ để điều tra nguyên nhân vụ việc và xác định hung thủ chính gây ra vụ án mạng. 

Khoảng 9 giờ sáng nay (25/2), thi thể của anh Bình đã được trả về gia đình để an táng theo phong tục của địa phương.

Hiện nguyên nhân và hung thủ gây ra vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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Vị lãnh đạo UBND xã Xuân Giang cho biết, trước khi ra tay đâm cha tử vong, Tuý chưa có tiền án tiền sự gì và là lao động chính trong nhà.

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