Người thân cho biết, trước khi tử vong bất thường, hai vợ chồng nạn nhân thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Cả hai đang tính đến chuyện ly hôn và bàn bạc chia tài sản.

Tối 23/2, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Đà Nẵng phối hợp Công an quận Sơn Trà tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra cái chết bất thường của một người phụ nữ xảy ra vào chiều cùng ngày. Rất đông người dân tụ tập quanh căn nhà tại đường Ngô Quyền, phường Mân Thái, quận Sơn Trà để theo dõi vụ việc.

Nạn nhân tử vong bất thường khi đang bàn bạc chuyện ly hôn, chia tài sản - Ảnh: Pháp Luật

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ, hàng xóm nhìn thấy chị P.T.M.T. (39 tuổi, ngụ đường Ngô Quyền) điều khiển xe máy về nhà. Hai tiếng sau, chị T. được người thân phát hiện đã tử vong.

Ông P.V.K. (70 tuổi), cha ruột của người phụ nữ cho biết, ông đang đi công việc thì nhận tin con gái mình bị đột quỵ, tử vong tại nhà riêng. Điều này làm ông hết sức ngỡ ngàng vì trước đó chị T. vẫn khỏe mạnh, không có dấu hiệu bất thường gì về sức khỏe.

Rất đông người dân tập trung tại hiện trường theo dõi sự việc - Ảnh: ANTT

Người thân nạn nhân cho biết, chị T. và chồng sinh được 2 người con gái. Trước khi tử vong bất thường, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Cả hai đang tính đến chuyện ly hôn và bàn bạc chia tài sản. Chiều 23/2, chồng chị T. cũng xuất hiện tại căn nhà xảy ra sự việc.

Cái chết đột ngột này khiến gia đình ông K. nghi ngờ có những khuất tất đằng sau nên đã nhanh chóng trình báo công an, đề nghị làm rõ sự việc.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Sơn Trà lập tức có mặt tại hiện trường. Theo ghi nhận ban đầu, trên thi thể của nạn nhân không có bất kì vết máu nào. Đại diện Công an quận Sơn Trà cho biết sẽ cung cấp thông tin khi đã điều tra làm rõ sự việc.

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