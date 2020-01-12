Thương tâm: Người phụ nữ bị cháu đâm tử vong ngay trước ngày cưới của con gái

Tin nóng 12/01/2020 08:51

Trong lúc can ngăn con và cháu đánh nhau, người phụ nữ bị đâm chết thương tâm. Đau lòng hơn, nạn nhân tử vong trước đám cưới con gái chỉ 2 ngày.

Mới đây, Công an tỉnh Bình Thuận xác nhận đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Trần Mai Đông (37 tuổi, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc) để điều tra, làm rõ hành vi giết người. Người phụ nữ bị đâm chết là bà Trần Thị Thúy Hoa (ngụ thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, cô của Đông). 

Theo đó, vào chiều 10/11, bà Hoa cùng con trai đến xã Hàm Hiệp để cúng mãn tang cha. Tại đây, giữa con trai bà Hoa và Trần Mai Đông xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Ngay lúc này, bà Hoa vào can ngăn thì bị Đông dùng hung khí đâm trúng. Mặc dù được người thân nhanh chóng đưa đến bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường.

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Trong lúc can ngăn đánh nhau, người phụ nữ bị đâm chết - Ảnh: Internet

Sau khi đâm chết người, đối tượng Đông đã đến cơ quan công an trình diện, còn thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà riêng để lo hậu sự.

Được biết trước khi xảy ra vụ án mạng đau lòng, bà Hoa dự tính sẽ về nhà để tổ chức tiệc cưới cho con gái vào ngày 12/1. Trước đó, rất nhiều người thân của nạn nhân đã tập trung về chuẩn bị cho đám cưới thì nay lại chuyển thành đám tang. Theo thông tin trên Pháp luật TP. HCM, lý do dẫn đến mâu thuẫn là do tranh giành đất đai.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cách đây không lâu, tại Hà Nội cũng vừa xảy ra vụ việc người cha bị đâm chết khi can ngăn con đánh nhau. Cụ thể, do đối tượng Trần Văn Thưởng (sinh năm 2001, ở cụm 4, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng) có mâu thuẫn với Trần Đức Hồng (sinh năm 2004) nên vào khoảng 17 giờ ngày 23/9/2019, Thưởng cầm dao chạy xe đi tìm Hồng.

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Ông B. cũng bị đâm tử vong khi ngăn cản con trai đánh nhau - Ảnh: Internet

Trong quá trình xô xát, ông T.Đ.B (sinh năm 1977, bố của Hồng) nhảy vào can ngăn thì bị đâm trọng thương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên đã không qua khỏi. 

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Từ khóa:   Bình Thuận án mạng thương tâm giết người

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