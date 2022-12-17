Thông tin MỚI vụ xe bán tải va chạm 2 xe máy, 3 người tử vong tại chỗ ở Đà Nẵng

Tin nóng 17/12/2022 10:29

Liên quan đến vụ xe bán tải va chạm 2 xe máy, 3 người tử vong tại chỗ, mới đây bước đầu điều tra lực lượng chức năng cho biết tài xế gây tai nạn có nồng độ cồn kịch khung.

Theo thông tin từ báo VietNamNet vào ngày 17/12, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với tài xế Trương Vạn Nhật (SN 1995, ngụ xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) gây tai nạn khiến 3 người chết.

Theo cơ quan công an, ngay sau khi gây ra tai nạn nghiêm trọng, qua tiến hành làm việc với Nhật thì người này có thái độ ngoan cố, không thành khẩn khai báo.

Thông tin MỚI vụ xe bán tải va chạm 2 xe máy, 3 người tử vong tại chỗ ở Đà Nẵng - Ảnh 1
Tài xế Trương Vạn Nhật tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo VietNamNet

Qua kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế này cho kết quả là 1.288mg/l, vượt quá mức cho phép về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó theo báo Giao Thông đã đưa tin vào tối 16/12, trên đường Quảng Nam (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa xe bán tải và 2 xe máy khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h30 ngày 16/12, xe bán tải BKS 43C - 256.30 (chưa rõ người điều khiển) chạy trên đường Quảng Nam hướng Đà Nẵng - Quảng Nam thì xảy ra va chạm với 2 xe máy.

Thông tin MỚI vụ xe bán tải va chạm 2 xe máy, 3 người tử vong tại chỗ ở Đà Nẵng - Ảnh 2

Thông tin MỚI vụ xe bán tải va chạm 2 xe máy, 3 người tử vong tại chỗ ở Đà Nẵng - Ảnh 3
 Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Giao Thông

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ. trong đó có 1 đôi vợ chồng.

Tại hiện trường, 2 xe máy hư hỏng nặng, gần như biến dạng. Các mảnh vỡ văng khắp mặt đường.

Theo người dân tại hiện trường, thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế xe bán tải có biểu hiện không bình thường, giống như đang say xỉn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân tai nạn.

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