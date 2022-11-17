Thiếu nữ 17 tuổi bị bạn trai quen qua mạng tống tiền vì video call 'khoe cơ thể'

Trong quá trình nói chuyện bằng video call, bạn gái đã "khoe cơ thể" cho Dương xem.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 17/11, Công an tỉnh Đồng Nai đã bàn giao đối tượng Lê Ngọc Dương (19 tuổi, tạm trú tại Khu phố 4C, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa) cho Công an tỉnh Hậu Giang để tiếp tục điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào đầu tháng 10/2022, Dương lên mạng xã hội làm quen với một cô gái 17 tuổi ở tỉnh Hậu Giang. Giữa 2 người sau đó nảy sinh tình cảm. Trong quá trình nói chuyện bằng video call, bạn gái đã "khoe cơ thể" cho Dương xem.

Đối tượng Dương bị Tổ 161 bắt giữ - Ảnh: báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Dân Trí, trong lúc gọi video, Dương đã quay chụp màn hình lưu lại những hình ảnh "nóng" của cô gái. Sau đó, Dương dùng những ảnh này để tống tiền cô gái trẻ.

Lo sợ bạn trai phát tán ảnh nóng, cô gái đã đến cơ quan công an trình báo.

Công an huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đã khởi tố vụ án, điều tra và xác định Dương là kẻ gây ra vụ việc. Sau đó công an cũng truy nã Dương về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thieu-nu-17-tuoi-bi-ban-trai-quen-qua-mang-tong-tien-vi-video-call-khoe-co-the-525783.html