Thêm một cô gái ở Hà Nội 'mất trắng' hơn 1,3 tỷ đồng ngay sau cuộc gọi từ người lạ

Sau đó, chị H. được kết nối điện thoại với một người tự giới thiệu là cán bộ công an. Người này nói chị H phải cung cấp thông tin để kiểm tra. Chị H làm theo hướng dẫn và chuyển hơn 1,1 tỷ đồng vào tài khoản do các đối tượng cung cấp.

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, mới đây, thêm một trường hợp bị lừa tiền là chị H (sinh năm 1993) nhận điện thoại của một đối tượng thông báo chị có khoản vay chưa trả là 38 triệu đồng.

Chuyển xong, chị mới bàng hoàng nhận ra mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

Sau khi chuyển tiền, bà H. mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 4/11, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang xác minh, điều tra vụ giả danh cán bộ công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, ngày 1/11, Công an phường Sài Đồng (Long Biên) tiếp nhận đơn trình báo về việc bà H. (SN 1958, trú trên địa bàn) nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là nhân viên của "Sở Điện lực Hà Nội" thông báo CCCD của bà H. đang có người mạo danh sử dụng để lắp đồng hồ điện công nghiệp khu vực TP Hồ Chí Minh. Đối tượng này thông báo bà H. đang nợ sở điện lực số tiền 38 triệu đồng.

Mặc dù bà H. có trả lời là không liên quan gì đến việc này và sẽ ra công an phường để trình báo thì các đối tượng bảo bà H. không phải đi đâu rồi kết nối máy gặp cán bộ Công an TP.HCM.

Tiếp đó, người phụ nữ nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng ở Phòng Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM nói sẽ giúp bà giải quyết vấn đề này.

Đồng thời, thông báo bà H. có liên quan đến đường dây mua bán ma túy và rửa tiền nên muốn phối hợp thì bà phải kê khai toàn bộ số tài sản trong gia đình. Do lo sợ nên bà H. đã cung cấp cho các đối tượng thông tin sổ tiết kiệm tại ngân hàng với số tiền 1,35 tỷ đồng.

Các đối tượng yêu cầu bà H. phải giữ bí mật và ra ngân hàng chuyển tiền từ sổ tiết kiệm vào tài khoản của các đối tượng. Sau khi chuyển tiền, bà H. mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.