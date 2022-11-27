Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận hành vi trộm cắp. Các đối tượng cho rằng dù không có việc làm nhưng cần tiền tiêu xài. Đồng thời, World Cup đang "nóng" nhưng chưa có tiền cá độ nên cả hai bàn tính, chuẩn bị kìm cộng lực, sử dụng xe máy lượn quanh các khu dân cư để tìm sơ hở, cơ hội đột nhập, trộm cắp tài sản.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 27-11, Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng bắt giữ khẩn cấp Lê Văn Sang (SN 2001) và Vũ Trọng Hoàng Sơn (SN 2005, cùng ngụ phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Đây là 2 nghi phạm của hàng loạt vụ đột nhập, trộm cắp tài sản manh động trên địa bàn.

Đến số nhà 268 đường Bùi Thiện Ngộ, cả hai dùng kìm cộng lực để bẻ khóa, đập vỡ cửa kính của căn nhà để đột nhập, trộm được 3 loại đồng hồ đắt tiền; dây chuyền cùng nhiều tài sản giá trị khác rồi đem về phòng trọ cất giấu.

Cụ thể, vào khoảng 1h ngày 23/11, 2 đối tượng di chuyển bằng xe máy mang theo kìm cộng lực đến khu dân cư thuộc phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) để trộm cắp tài sản.

Đến 2 giờ 30 cùng ngày, Sang và Sơn quay trở lại, dùng kìm cộng lực, phá khóa, đột nhập các nhà trong dãy phòng trọ thuộc khu dân cư thuộc phường Hòa Xuân, lấy trộm 6 máy ngư cụ, cần câu cá của người dân.

Tiếp đến, hai đối tượng lại đột nhập một quán cafe, lục lấy toàn bộ số tiền và tài sản tại quầy thu ngân. Lúc chuẩn bị đi ra, Sang phát hiện có 1 camera giám sát nên nói Sơn bẻ camera rồi đem ra bên ngoài vứt bỏ...

Tổng giá trị tài sản do Sang và Sơn thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp rạng sáng 23-11 là hơn 20 triệu đồng.

Cả hai còn khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm cắp khác cũng trên địa bàn quận Cẩm Lệ, lấy tiền chia nhau tiêu xài. Được biết, Sang có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, chấp hành án về chưa lâu lại tái phạm.

Trước tình hình mùa World Cup đang rất 'nóng', các cơ quan công an khuyến cáo người dân phải cất giữ tài sản cẩn thận, khi đi ra khỏi nhà hoặc trước khi đi ngủ phải khóa cửa lại; không nên để xe ngoài sân mà phải đem xe vào nhà, không để chìa khóa trên xe.

Thường xuyên kiểm tra thay thế tất cả các khóa không đảm bảo. Tài sản sử dụng phải để ở vị trí an toàn, không để tiền, vàng với số lượng lớn trong nhà, trong cốp xe. Chính quyền cũng khuyến khích nhân dân lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng vào ban đêm, trang bị camera giám sát, chuông báo động chống trộm…