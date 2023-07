Sau khi gây án, Phi bị Công an và người dân bắt giữ ngay sau đó. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên do vết thương quá nặng, cháu bé đã tử vong vào trưa cùng ngày.

Liên quan đến vụ án mạng thương tâm khiến cháu bé 2 tuổi tử vong, theo thông tin từ Zingnews, phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội đang phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn. Theo lãnh đạo xã Đức Hòa, 10h ngày 9/1, chính quyền và công an địa phương nhận tin báo về việc tại nhà ông Nguyễn Quốc H. (sinh năm 1958) xảy ra vụ án mạng.

Do mâu thuẫn, Hoàng Văn Phi (con rể ông H., sinh năm 1985, trú xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn) cầm dao sang nhà bố vợ. Phi dùng dao đâm bố vợ, anh vợ và cháu M. (sinh năm 2020, cháu nội ông H.).

Nghi phạm Hoàng Văn Phi - Ảnh: Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, hậu quả khiến 3 người bị thương nặng. Sau khi gây án, Phi bị Công an và người dân bắt giữ ngay sau đó. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên do vết thương quá nặng, cháu bé đã tử vong vào trưa cùng ngày.

Đại diện Công an huyện Sóc Sơn cho biết, qua điều tra ban đầu, đối tượng khai nhận: Từ đầu năm 2021, Phi thường xuyên mâu thuẫn cãi nhau với vợ. Ngày 7/1, do bị đau đầu, Phi nghi ngờ vợ cho thuốc độc vào nước hại mình và cho rằng gia đình nhà vợ xúi giục nên khoảng 9h45’ ngày 9/1, đối tượng đi xe máy một mình, mang theo dao loại bản to chặt xương đến nhà bố vợ.

Khi đến nơi, thấy ông H đứng ở sân, Phi dùng dao chém vào đầu ông H. và chém liên tiếp vào đầu cháu nội ông H. đang đứng ở gần đó. Lúc này, ông H lao đến ngăn cản thì hung thủ quay lại chém ông H thêm 2 phát nữa, làm ông H ngồi sụp tại chỗ.

Anh Nguyễn Quốc D. (SN 1989, con ông H), từ trong nhà chạy ra bị Phi dùng dao chém vào đầu. Anh D bỏ chạy vào phòng ngủ liền bị Phi đuổi theo chém vào sau gáy. Khi hai bên đang giằng co thì người dân đã xông vào giằng được dao của Phi. Sau khi nhận được tin, Công an huyện Sóc Sơn đã đến hiện trường cùng người dân khống chế, bắt giữ đối tượng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án, xử lý nghiêm đối tượng gây án.

