Rợn người lời khai của đối tượng dùng dao truy sát dã man gia đình nhà vợ khiến một cháu bé 2 tuổi tử vong thương tâm

Tin nóng 10/01/2023 08:34

Sau khi gây án, Phi bị Công an và người dân bắt giữ ngay sau đó. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên do vết thương quá nặng, cháu bé đã tử vong vào trưa cùng ngày.

Liên quan đến vụ án mạng thương tâm khiến cháu bé 2 tuổi tử vong, theo thông tin từ Zingnews, phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội đang phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn. Theo lãnh đạo xã Đức Hòa, 10h ngày 9/1, chính quyền và công an địa phương nhận tin báo về việc tại nhà ông Nguyễn Quốc H. (sinh năm 1958) xảy ra vụ án mạng.

Do mâu thuẫn, Hoàng Văn Phi (con rể ông H., sinh năm 1985, trú xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn) cầm dao sang nhà bố vợ. Phi dùng dao đâm bố vợ, anh vợ và cháu M. (sinh năm 2020, cháu nội ông H.).

 

Rợn người lời khai của đối tượng dùng dao truy sát dã man gia đình nhà vợ khiến một cháu bé 2 tuổi tử vong thương tâm - Ảnh 1
Nghi phạm Hoàng Văn Phi - Ảnh: Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, hậu quả khiến 3 người bị thương nặng. Sau khi gây án, Phi bị Công an và người dân bắt giữ ngay sau đó. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên do vết thương quá nặng, cháu bé đã tử vong vào trưa cùng ngày.

Đại diện Công an huyện Sóc Sơn cho biết, qua điều tra ban đầu, đối tượng khai nhận: Từ đầu năm 2021, Phi thường xuyên mâu thuẫn cãi nhau với vợ. Ngày 7/1, do bị đau đầu, Phi nghi ngờ vợ cho thuốc độc vào nước hại mình và cho rằng gia đình nhà vợ xúi giục nên khoảng 9h45’ ngày 9/1, đối tượng đi xe máy một mình, mang theo dao loại bản to chặt xương đến nhà bố vợ.

Khi đến nơi, thấy ông H đứng ở sân, Phi dùng dao chém vào đầu ông H. và chém liên tiếp vào đầu cháu nội ông H. đang đứng ở gần đó. Lúc này, ông H lao đến ngăn cản thì hung thủ quay lại chém ông H thêm 2 phát nữa, làm ông H ngồi sụp tại chỗ.

Anh Nguyễn Quốc D. (SN 1989, con ông H), từ trong nhà chạy ra bị Phi dùng dao chém vào đầu. Anh D bỏ chạy vào phòng ngủ liền bị Phi đuổi theo chém vào sau gáy. Khi hai bên đang giằng co thì người dân đã xông vào giằng được dao của Phi. Sau khi nhận được tin, Công an huyện Sóc Sơn đã đến hiện trường cùng người dân khống chế, bắt giữ đối tượng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án, xử lý nghiêm đối tượng gây án.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân tá hỏa phát hiện người phụ nữ bị tình nhân dùng dao đâm trong phòng trọ

Nghe tiếng kêu cứu, người dân tá hỏa phát hiện người phụ nữ bị tình nhân dùng dao đâm trong phòng trọ

Sau khi bỏ trốn khỏi Bệnh viện Việt-Tiệp, Đoàn Tuấn Anh đã về nhà ở đường Thiên Lôi và uống thuốc diệt cỏ tự tử nhưng được phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời.

Xem thêm
Từ khóa:   lời khai nghi phạm đâm nhà vợ đối tượng dùng dao đâm nhà vợ tin nóng tin mới tin tức trong ngày

TIN MỚI NHẤT

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 1 giờ 44 phút trước
Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Video 1 giờ 59 phút trước
Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào