Sau khi bỏ trốn khỏi Bệnh viện Việt-Tiệp, Đoàn Tuấn Anh đã về nhà ở đường Thiên Lôi và uống thuốc diệt cỏ tự tử nhưng được phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, sáng 26/12, UBND phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân (TP. Hải Phòng) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ án mạng tại một nhà trọ. Cụ thể, chiều 25/12, người dân tại ngõ 169 Phạm Hữu Điều (phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân) thấy một căn nhà trong ngõ có tiếng người kêu cứu. Khi đến nơi, mọi người phát hiện trong ngôi nhà nhỏ có hai người, gồm một nam, một nữ. Người phụ nữ bị trọng thương. Người đàn ông trong tình trạng không làm chủ được bản thân… Sau đó, người đàn ông này đã cùng với hàng xóm đưa người phụ nữ bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp.

Án mạng xảy ra tại một căn nhà trọ thuộc phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân - Ảnh: báo Người Lao động Theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 16 giờ 30 phút, một người đàn ông đưa chị B.T.M.H. (SN 1990, trú tại số 39/169 Phạm Hữu Điều, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) đến Bệnh viện Việt - Tiệp (Hải Phòng) cấp cứu. Tuy nhiên, các bác sĩ xác định chị H. đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện. Trên ngực nạn nhân có 1 vết thương do hung khí gây ra. Khi được hỏi, người đàn ông tự xưng là chồng chị H. cho biết trước đó, chị và người hàng xóm xảy ra xô xát và bị người này dùng dao đâm trúng ngực.

Nhận thấy người tự xưng là chồng của nạn nhân có những dấu hiệu bất thường, bác sĩ và lực lượng bảo vệ Bệnh viện Việt-Tiệp và lực lượng bảo vệ đã gặng hỏi thêm thì bất ngờ người này bỏ chạy ra khỏi bệnh viện. Nhận được tin báo về sự việc, Công an quận Lê Chân đã khẩn trương có mặt, tiến hành điều tra, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Lê Chân đã xác định, người đàn ông đưa chị H. nhập viện tên là Đoàn Tuấn Anh (SN 1978, trú tại đường Thiên Lôi, quận Lê Chân), là "người tình" của nạn nhân. Nghi phạm sau khi gây án, đưa nạn nhân đi cấp cứu, rồi bỏ trốn khỏi bệnh viện - Ảnh: báo Công an nhân dân Điều tra ban đầu cho thấy chị H đã có gia đình. Gần đây, vợ chồng chị H. chuẩn bị ra tòa ly hôn. Chị H. thuê căn nhà trên phố Phạm Hữu Điều để ở trọ cùng con gái trong thời gian chờ đợi toà án làm thủ tục ly hôn. Chiều 25/12, tại ngôi nhà này, Đoàn Tuấn Anh đã dùng dao đâm 1 nhát vào ngực chị H.. Sau đó, đối tượng đã nhờ người hàng xóm của chị H. cùng mình chở H. đi cấp cứu. Sau khi bỏ trốn khỏi Bệnh viện Việt-Tiệp, Đoàn Tuấn Anh đã về nhà ở đường Thiên Lôi và uống thuốc diệt cỏ tự tử nhưng được phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời. Hiện, nghi phạm giết ngườu này đã qua cơn nguy kịch.

Rùng rợn đối tượng hiếp dâm, sát hại người dã man rồi lẩn trốn 42 năm dưới vỏ bọc tên giả Đối tượng đã thay tên đổi họ để trốn sự truy nã của pháp luật, hiện công an đã bắt giữ và di lý đối tượng để xử lý.

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