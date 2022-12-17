Ngay sau khi phá cửa vào nhà, vừa đến mở cửa phòng vào trong kiểm tra thì phát hiện người vợ đã tử vong với nhiều vết thương trên người, còn người chồng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.
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Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào trưa 17/12, lãnh đạo Công an huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.
Nạn nhân tử vong là chị T.T.T.L (30 tuổi), người bị thương là anh H.T.T (40 tuổi, chồng chị L.), tạm trú tại xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Thông tin từ báo VietNamNet cho biết thêm vào khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, Công an xã Đất Quốc nhận được tin báo của người dân về việc anh T. sát hại vợ sau đó tự tử ở nhà trọ.
Vào sáng cùng ngày, người thân nhận được điện thoại từ ông T. thông báo là đã giết vợ, nhờ người trông con giúp để tự sát. Ngay sau đó, nhiều người đến phòng trọ của vợ chồng ông T. để kiểm tra nhưng cửa khóa từ bên trong nên trình báo cơ quan chức năng.
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện bà L. đã tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể, ông T. cũng bị thương nằm bất động.
Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Theo một số nhân chứng, thời gian gần đây ông T. và vợ thường xuyên xảy ra tranh cãi do mâu thuẫn vợ chồng.