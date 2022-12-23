Tại thời điểm xảy ra tai nạn, đoạn đường thẳng, không có khúc cua, vạch sơn sáng rõ, hệ thống ATGT, điện chiếu sáng đầy đủ.
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Theo thông tin từ báo Thanh Niên, chiều 22/12, trên đường tỉnh 331, thuộc địa phận TX.Quảng Yên xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong tại chỗ, 5 người bị thương.
Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Quảng Ninh, xe ô tô biển số 14A - 640.91 tông liên hoàn vào các xe máy biển số 14X1-168.38, 14X1-290.86, 1 xe đạp điện không có biển số và 2 xe đạp.
Công an TX. Quảng Yên đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định xe ô tô không làm chủ tốc độ gây ra vụ tai nạn.
"Hiện lực lượng chức năng đang khoanh vùng hiện trường để điều tra nguyên nhân, kiểm tra nồng độ cồn của tài xế" - ông Đông cho biết.
Theo thông tin từ báo Quảng Ninh, hậu quả vụ đâm liên hoàn làm 1 người tử vong tại chỗ, 5 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Xe ô tô sau khi đâm vào các phương tiện trên đã "lao" tiếp vào cột biển quảng cáo trên vỉa hè bên đường, dẫn đến nát phần đầu. Các xe máy, xe đạp điện và xe đạp hư hỏng nặng.
Tại thời điểm xảy ra tai nạn, đoạn đường thẳng, không có khúc cua, vạch sơn sáng rõ, hệ thống ATGT, điện chiếu sáng đầy đủ.
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an thị xã Quảng Yên có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.